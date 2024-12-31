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  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
  • Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου

Μη διαθέσιμο πλέον

Καθαριστικό πλάκας σίδερου

GC012/00

1 βραβείο

Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου
Το καθαριστικό της πλάκας Philips αφαιρεί εύκολα τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου, κάνοντας το σαν καινούριο για απόλυτη ποιότητα ολίσθησης. Απλώς εφαρμόστε το σε ζεστή πλάκα και σκουπίστε με ένα πανί.
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Συμβατά προϊόντα
5000 Series

5000 Series
Ατμοσίδερο

DST5030/30

5000 Series

5000 Series
Ατμοσίδερο

DST5040/80

Εξασφαλίζει απόλυτη ολίσθηση

Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου

  • Κατάλληλο για όλα τα σίδερα

Αφαιρεί τις κηλίδες που προκαλούνται από τα καμμένα υφάσματα ή ακαθαρσίες

Αφαιρεί τις κηλίδες που προκαλούνται από τα καμμένα υφάσματα ή ακαθαρσίες μεγιστοποιώντας την απόδοση του σίδερου

Διασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα ολίσθησης

Διασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα ολίσθησης για άνετο και γρήγορο σιδέρωμα

Ενδείκνυται για όλους τους τύπους πλάκας

Ενδείκνυται για όλους τους τύπους πλάκας

Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους πλακών σιδερώματος της Philips και οποιασδήποτε άλλης μάρκας σιδερώματος

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.