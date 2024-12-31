Αφαιρεί τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου

Το καθαριστικό της πλάκας Philips αφαιρεί εύκολα τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου, κάνοντας το σαν καινούριο για απόλυτη ποιότητα ολίσθησης. Απλώς εφαρμόστε το σε ζεστή πλάκα και σκουπίστε με ένα πανί.