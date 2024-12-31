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Μη διαθέσιμο πλέον
GC012/00
Κατάλληλο για όλα τα σίδερα
Αφαιρεί τις κηλίδες που προκαλούνται από τα καμμένα υφάσματα ή ακαθαρσίες μεγιστοποιώντας την απόδοση του σίδερου
Διασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα ολίσθησης για άνετο και γρήγορο σιδέρωμα
Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους πλακών σιδερώματος της Philips και οποιασδήποτε άλλης μάρκας σιδερώματος
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