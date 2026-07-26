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Καθαριστικό πλάκας σίδερου

Μη διαθέσιμο πλέον

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Καθαριστικό πλάκας σίδερου

GC012/00

Καθαριστικό πλάκας σίδερου

Μη διαθέσιμο πλέον

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Το καθαριστικό της πλάκας Philips αφαιρεί εύκολα τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου, κάνοντας το σαν καινούριο για απόλυτη ποιότητα ολίσθησης. Απλώς εφαρμόστε το σε ζεστή πλάκα και σκουπίστε με ένα πανί.

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  • 26 July 2026

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