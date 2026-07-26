Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Σιδέρωμα
Όλες οι σειρές
Καθαριστικό πλάκας σίδερου
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
GC012/00
Μετάβαση στο κατάστημα
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό
Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.
Το καθαριστικό της πλάκας Philips αφαιρεί εύκολα τις στάμπες από την πλάκα του σίδερου, κάνοντας το σαν καινούριο για απόλυτη ποιότητα ολίσθησης. Απλώς εφαρμόστε το σε ζεστή πλάκα και σκουπίστε με ένα πανί.
Επικοινωνία με τη Philips
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε