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  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

5000 SeriesΑτμοσίδερο

DST5040/80

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με την πλάκα SteamGlide Plus που είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το σίδερο υψηλής ποιότητας έχει απόδοση με διάρκεια.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η πλάκα SteamGlide Plus διαρκεί 4 φορές περισσότερο*

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • Ισχύς 2600 W

  • 45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 200 γρ.

  • SteamGlide Plus

  • Αυτόματο σβήσιμο ασφαλείας

2600 W για γρήγορη προθέρμανση

2600 W για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Ανθεκτική στις γρατσουνιές πλάκα που προσφέρει εύκολη ολίσθηση

Ανθεκτική στις γρατσουνιές πλάκα που προσφέρει εύκολη ολίσθηση

Η ειδική πλάκα SteamGlide Plus γλιστράει ομαλά σε κάθε ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.

Το σύστημα Drip Stop διατηρεί τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες, όταν σιδερώνετε

Το σύστημα Drip Stop διατηρεί τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες, όταν σιδερώνετε

Το σύστημα Drip Stop σάς επιτρέπει να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες αξιόπιστα. Δεν χρειάζεται πια να ανησυχείτε για τις σταγόνες νερού που προκαλούν λεκέδες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips