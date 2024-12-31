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DST5040/80
Ισχύς 2600 W
45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 200 γρ.
SteamGlide Plus
Αυτόματο σβήσιμο ασφαλείας
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
Η ειδική πλάκα SteamGlide Plus γλιστράει ομαλά σε κάθε ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.
Το σύστημα Drip Stop σάς επιτρέπει να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες αξιόπιστα. Δεν χρειάζεται πια να ανησυχείτε για τις σταγόνες νερού που προκαλούν λεκέδες.
Κριτικές
Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips