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Μη διαθέσιμο πλέον
FM16FD170D/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash MOTION από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
16GB
Motion Edition 2.0
2 τεμαχίων
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα -απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο ή μπλε ηλεκτρίκ- και δώστε νέο, διασκεδαστικό αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση δεδομένων!
Τα 16GB σας δίνουν δυνατότητα ανταλλαγής και διαμοιρασμού πολύ μεγαλύτερων ή περισσότερων αρχείων μέσω της USB θύρας του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.