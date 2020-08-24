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Μη διαθέσιμο πλέον
FM12FD175E/00
Εύκολη χρήση, plug and play!
Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash MOTION από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.
128GB
Motion Edition 3.2
3 τεμαχίων
Τα 128 GB σάς δίνουν τη δυνατότητα να ανταλλάζετε, να μοιράζεστε και να αποθηκεύετε πολύ μεγαλύτερα ή περισσότερα αρχεία μέσω της θύρας USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα -απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο ή μπλε ηλεκτρίκ- και δώστε νέο, διασκεδαστικό αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση δεδομένων!
Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα: έντονο κίτρινο, απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο, μπλε electric ή έντονο πορτοκαλί. Δώστε νέο αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και διαμοιρασμό δεδομένων, και διασκεδάστε.