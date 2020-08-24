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        Μη διαθέσιμο πλέον

        USB Flash Drive

        FM12FD170D/00

        Εύκολη χρήση, plug and play!

        Η γεμάτη χρώμα μονάδα USB Flash MOTION από τη Philips είναι μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη συσκευή plug-and-play. Διευκολύνει την καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση αρχείων, φωτογραφιών και μουσικής με οικονομικό τρόπο.

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        Ανταλλαγή αρχείων στη στιγμή!

        Εύκολη χρήση, plug and play!

        • 128GB

        • Motion Edition 2.0

        • 2 τεμαχίων

        Μοντέρνος έγχρωμος σχεδιασμός

        Επιλέξτε από τα μοντέρνα χρώματα -απαλό ροζ, λιλά, φωτεινό πράσινο ή μπλε ηλεκτρίκ- και δώστε νέο, διασκεδαστικό αέρα στην καθημερινή αποθήκευση και την κοινή χρήση δεδομένων!

        Η ένδειξη δραστηριότητας ανάβει κατά την αντιγραφή αρχείων

        Μια ένδειξη LED δείχνει ότι η μονάδα έχει συνδεθεί και λειτουργεί σωστά, ενώ πάλλεται γρηγορότερα κατά την αντιγραφή αρχείων προς ή από την αντίστοιχη μνήμη.

        Χωρητικότητα αποθήκευσης 128GB για μεγάλα αρχεία δεδομένων

        Τα 128 GB σάς δίνουν τη δυνατότητα να ανταλλάζετε, να μοιράζεστε και να αποθηκεύετε πολύ μεγαλύτερα ή περισσότερα αρχεία μέσω της θύρας USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.

        Τεχνικές προδιαγραφές

        Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

        Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

        • PDF αρχείο, 74.7 kB
        • 21 July 2026

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.