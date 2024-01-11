Μη διαθέσιμο πλέον
Το υψηλής απόδοσης μοτέρ 750W υπόσχεται ισχυρό, κορυφαίο καθαρισμό κάθε φορά.
Κατασκευασμένη για αθόρυβη λειτουργία, ώστε να μπορείτε να σκουπίζετε αθόρυβα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ενοχλείτε κανέναν μέσα στο σπίτι σας. Με πιστοποίηση Quiet Mark.
Το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο 12 μέτρων επιτρέπει τη χρήση της σκούπας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς αποσύνδεση.
Βραβεία
Μάθετε για τις αξιολογήσεις προϊόντων
4.3
από 5
93
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Gerco10
11/01/2024
Nederland
Zeer fijne stofzuiger - een silent performer
De stofzuiger is erg handzaam en goed gebalanceerd waardoor deze eenvoudig de trap mee op kan. De grootte van de doos waarin ze zit is prima. Wat mij betreft mogen de hulpstukken allemaal in één grote zak. De stofzuiger komt geleverd mèt stofzak. Dit staat nergens vermeld dus was een kleine verrassing. Montage: Voor we kunnen zuigen moeten eerst de nodige onderdelen gemonteerd worden, dit gaat allemaal zeer eenvoudig. De telescoopstang is van voldoende lengte en klikt goed vast op het handvat. Geen kieren. Het verstellen van de telescoop stang gaat vrij makkelijk al vraagt het wat gewenning omdat je eigenlijk één hand gebruikt om boven de telescoop vast te houden en vervolgens één hand die tegelijk de vergrendeling met de buis ontgrendeld en wegduwt. Voor de LEDs in de zuigmond zijn batterijen nodig. persoonlijk had ik liever iets op windkracht gezien. De zuigervaring: Er wordt een goed vacuum gecreerd. hierdoor zuigt de stofzuiger erg goed en door de Leds kun je mooi zien waar je moet zuigen. wij hebben parket, laminaat en laagpolige vloerbedekking. Op de houten vloeren zuigt de stofzuiger prima, op de vloerbedekking moet ik volgens de handleiding de zuigkracht juist verlagen. Doordat ik dat erg wennen vind en toch graag de zuigkracht op maximaal zet zuigt deze stofzuiger zich vast aan de vloer en daardoor stuitert de zuigmond over de vloerbedekking. Het is nog even zoeken naar de juiste instelling hiervoor. Het bereik is ook heel erg goed met 9 meter snoer en de lengte van de stofzuigerslang maken dat ik niet of maar één keer van wandcontactdoos hoef te wisselen. Terugrollen van het snoer gaat ook prima als deze een stukje uitgerold is. Van de accessoires heb ik de turbo zuigmond even geprobeerd op de trap en op het kattenhotel. vooral op die laatste worden de haren goed weggezogen. volgens de handleiding kun je met een schaar de haren losknippen via een speciale richel wat mij nog niet geheel duidelijk is en ook nog niet nodig gehad. Over het geluid kunnen we snel zijn, dat is prima (al maakt de turbo zuigmond dan weer veel herrie vanwege de aandrijving) Er is geen opslag voor de hulpstukken
Πλεονεκτήματα
goed vaccum, laag gewicht, weinig geluid, groot bereik
Μειονεκτήματα
geen opslag voor hulpstukken
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak
Thomass90
06/01/2024
Nederland
Fijne Stofzuiger
Altijd al fan geweest van de kwaliteit van Philips stofzuigers, daarom nadat mijn vorige Philips kapot was gegaan weer een variant uitgekozen. In eerste instantie voor deze gekozen omdat deze speciaal voor mensen zoals ik met een allergie voor stof is en omdat deze erg stil zou zijn. Op het moment heb ik deze een maand getest en erg tevreden over mijn keuze. Inderdaad het resultaat is verbluffend, perfecte stofvrije vloeren en ook nog tijdens gebruik erg stil. De lampjes in de kop maken het mogelijk om goed te zien waar nog stof of ander vuil ligt, waardoor hiermee niets gemist wordt. De stofzuiger heeft ook een lang snoer waardoor ik grote oppervlaktes achter elkaar kan zuigen zonder te moeten verplichte pauzeren om de stekker te verplaatsen naar een ander stopcontact. Het valt mij trouwens wel wat tegen hoe goed het snoer wordt opgerold. Het snoer heeft best wat hulp nodig om goed opgerold te worden. De parket borstel werkt goed en laat geen strepen achter op mijn vloer. De accessoires zijn fijn in gebruiken om alle verschillende plekken stofvrij te krijgen. Wel jammer dat deze niet bewaard kunnen worden in de stofzuiger. De geïntegreerde accessoire in de steel Is wel echt een groot pluspunt. In conclusie, een erg fijne en ook zeer mooie stofzuiger, waarmee erg comfortabel en gemakkelijk een perfect stofvrij resultaat bereikt kan worden.
Πλεονεκτήματα
Zuigt goed, perfect schoon resultaat.
Μειονεκτήματα
Snoer rolt wat moeilijk op. Jammer dat accessoires niet op te slaan zijn in de stofzuiger maar los opgeslagen moeten worden.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak
MKLP!
04/06/2023
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Wendig, kompakt, leise, starke Saugleistung
Philips hat sich in unserem Haushalt schon seit Jahrzehnten als Partner in Sachen Bodenpflege bewährt und umso gespannter war ich auf den neuen FC8787/09 Lieferumfang: ✔️ Staubsauger (mit eingesetzten Filtern und Beutel) ✔️ Schlauch mit Handteil (und Bürsten-Ausschub) ✔️ Teleskop Rohr ✔️ Bodendüse ✔️ Polsterdüse ✔️ Fugendüse ✔️ Flachdüse ✔️ Batterien (3x AA) ✔️ Anleitung Sowohl der Staubsauger als auch das Zubehör sind sauber verarbeitet. Besonders gelungen empfinde ich die Filter, die einen hochwertigen Eindruck hinterlassen. Der bis zu den Rädern auf der Front umlaufende Möbelschutz besteht aus weichem Kunststoff, hier hätte mir ein gummierter Schutz besser gefallen. Der Zusammenbau ist binnen weniger Minuten erledigt. Mittels einfachem Zusammenstecken und hörbarem Klicken ist man selbst ohne den Blick in die Anleitung vor keine Herausforderung gestellt. Jeder, der schon einen Staubsauger zusammengesetzt hat, kann die Montage binnen weniger Minuten erledigen. Einzig für die bestückung der Bodendüse mit den mitgelieferten Batterien benötigt man einen Schraubendreher (Kreuz/Schlitz) Schaut man sich rein die Saugleistung des FC8787/09 an, gibt es nach meinem Empfinden nichts zu beanstanden, mittels Drehrad lässt sich nach Bedarf die Saugkraft einstellen. Sowohl auf Teppich- als auch auf Hartböden legt die Bodendüse souverän los und gibt sich souverän. Egal ob Sand, Steinchen oder Haare, er schafft es, alles aufzusaugen. Gerade die seitlich umlaufenden Bürsten an der Bodendüse sind eine große Hilfe, wenn es z.B. an Fußleisten entlang geht. Die Bodendüse gefällt mir im Vergleich zu vielen Mitbewerbern besonders gut, mit dem LED Licht entgeht einem nicht der kleinste Krümel und sie ist ungemein wendig. Bei den Rädern setzt Philips auf gummierte Ausführungen, welche in Kombination mit der 360 Grad Rolle im vorderen Bereich dem Sauger eine gute Kontrolle geben und angenehm leise über Hartböden laufen. Der Tragegriff auf der Oberseite ist clever gelöst, man kann den Sauger dank des geringen Gewichts und dem Tragegriff mühelos in ein anderes Stockwerk tragen. Mit 9m Kabellänge kann unter maximalen Bedingungen ein Radius von gut 12m abgedeckt werden. Dieses natürlich nur mit einem maximal ausgefahrenen Teleskop-Rohr und dem Schlauch auf Spannung. In unserem Fall reicht die Kabellänge vollkommen aus, um die gesamte Wohnfläche ohne Probleme zu saugen, ein nerviges Planen, mit welcher Steckdose man nun am besten arbeitet, ist nicht nötig. Fazit: Wir finden unseren neuen FC8787/09 absolut klasse. Er ist wendig, leicht und mit genügend Kabellänge ausgestattet. Die Saugkraft ist in Kombination mit der tollen Bodendüse, die mit ihrer LED Beleuchtung überzeugt, sehr gut.
Πλεονεκτήματα
Leicht, wendig, tolle LED Beleuchtung, Saugstark, tolle Filter
Μειονεκτήματα
Keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Silent FC8787/09 Staubsauger mit Beutel
