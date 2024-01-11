De stofzuiger is erg handzaam en goed gebalanceerd waardoor deze eenvoudig de trap mee op kan. De grootte van de doos waarin ze zit is prima. Wat mij betreft mogen de hulpstukken allemaal in één grote zak. De stofzuiger komt geleverd mèt stofzak. Dit staat nergens vermeld dus was een kleine verrassing. Montage: Voor we kunnen zuigen moeten eerst de nodige onderdelen gemonteerd worden, dit gaat allemaal zeer eenvoudig. De telescoopstang is van voldoende lengte en klikt goed vast op het handvat. Geen kieren. Het verstellen van de telescoop stang gaat vrij makkelijk al vraagt het wat gewenning omdat je eigenlijk één hand gebruikt om boven de telescoop vast te houden en vervolgens één hand die tegelijk de vergrendeling met de buis ontgrendeld en wegduwt. Voor de LEDs in de zuigmond zijn batterijen nodig. persoonlijk had ik liever iets op windkracht gezien. De zuigervaring: Er wordt een goed vacuum gecreerd. hierdoor zuigt de stofzuiger erg goed en door de Leds kun je mooi zien waar je moet zuigen. wij hebben parket, laminaat en laagpolige vloerbedekking. Op de houten vloeren zuigt de stofzuiger prima, op de vloerbedekking moet ik volgens de handleiding de zuigkracht juist verlagen. Doordat ik dat erg wennen vind en toch graag de zuigkracht op maximaal zet zuigt deze stofzuiger zich vast aan de vloer en daardoor stuitert de zuigmond over de vloerbedekking. Het is nog even zoeken naar de juiste instelling hiervoor. Het bereik is ook heel erg goed met 9 meter snoer en de lengte van de stofzuigerslang maken dat ik niet of maar één keer van wandcontactdoos hoef te wisselen. Terugrollen van het snoer gaat ook prima als deze een stukje uitgerold is. Van de accessoires heb ik de turbo zuigmond even geprobeerd op de trap en op het kattenhotel. vooral op die laatste worden de haren goed weggezogen. volgens de handleiding kun je met een schaar de haren losknippen via een speciale richel wat mij nog niet geheel duidelijk is en ook nog niet nodig gehad. Over het geluid kunnen we snel zijn, dat is prima (al maakt de turbo zuigmond dan weer veel herrie vanwege de aandrijving) Er is geen opslag voor de hulpstukken