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Μη διαθέσιμο πλέον
Απαλλαγείτε από τον κόπο του καθαρίσματος
Η σειρά EasyClean έχει σχεδιαστεί για εκείνους που θέλουν βαθύ καθαρισμό χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια.
1800 W
Σκούπα Philips με μοτέρ 1800 Watt, το οποίο παράγει ισχύ αναρρόφησης 300 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Αυτό το φίλτρο Super Clean Air HEPA 12 αιχμαλωτίζει τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του αναπνευστικού.
Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα διαθέτει διαφανές δοχείο συλλογής σκόνης για να μπορείτε να βλέπετε τη σκόνη που αφαιρέσατε από το δάπεδο και να εντοπίζετε πολύτιμα αντικείμενα που απορροφήθηκαν κατά λάθος.
4.3
από 5
11
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ennio
09/04/2018
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Gewoon geweldig !
Nou, veel hoef ik er niet over te vertellen , hij is stil en doet geweldig zijn werk !
Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Iemav
20/11/2016
Nederland
Fijn en licht
Een fijne lichte en wendbare stofzuiger. Goede zuigkracht, komt goed in de hoeken. Lekker lang snoer. Kortom super
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Guidoke170742
07/05/2016
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Prima produkt.
Ik ben steeds tevreden geweest ivm de Philips producten niettegenstaande ze niet altijd als de beste worden omschreven.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak