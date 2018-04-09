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  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01

Μη διαθέσιμο πλέον

EasyCleanΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC8724/01

4.3

| (11) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απαλλαγείτε από τον κόπο του καθαρίσματος

Η σειρά EasyClean έχει σχεδιαστεί για εκείνους που θέλουν βαθύ καθαρισμό χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια.

Δείτε όλα τα οφέλη

Δεν απαιτείται σακούλα

Απαλλαγείτε από τον κόπο του καθαρίσματος

  • 1800 W

Μοτέρ 1800 Watt, το οποίο παράγει ισχύ αναρρόφησης 300 Watt

Μοτέρ 1800 Watt, το οποίο παράγει ισχύ αναρρόφησης 300 Watt

Σκούπα Philips με μοτέρ 1800 Watt, το οποίο παράγει ισχύ αναρρόφησης 300 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12, φιλτράρισμα 99,5%

Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12, φιλτράρισμα 99,5%

Αυτό το φίλτρο Super Clean Air HEPA 12 αιχμαλωτίζει τουλάχιστον 99,5% από τα επιβλαβή μικροσκοπικά βακτήρια που προκαλούν αλλεργίες του αναπνευστικού.

Το δοχείο συλλογής σκόνης αφαιρείται και αδειάζει εύκολα

Το δοχείο συλλογής σκόνης αφαιρείται και αδειάζει εύκολα

Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα διαθέτει διαφανές δοχείο συλλογής σκόνης για να μπορείτε να βλέπετε τη σκόνη που αφαιρέσατε από το δάπεδο και να εντοπίζετε πολύτιμα αντικείμενα που απορροφήθηκαν κατά λάθος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

11

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

09/04/2018

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Gewoon geweldig !

Nou, veel hoef ik er niet over te vertellen , hij is stil en doet geweldig zijn werk !

Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

20/11/2016

Nederland

Nederland

Fijn en licht

Een fijne lichte en wendbare stofzuiger. Goede zuigkracht, komt goed in de hoeken. Lekker lang snoer. Kortom super

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

07/05/2016

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Prima produkt.

Ik ben steeds tevreden geweest ivm de Philips producten niettegenstaande ze niet altijd als de beste worden omschreven.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.