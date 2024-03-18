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PowerLife Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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PowerLifeΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8457/91

PowerLife Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag FC8457/91 - English (US)

  • PDF αρχείο, 953.4 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF αρχείο, 2 MB
  • 13 March 2024

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