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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8457/91
Πέλμα TriActive
Αυτό το προϊόν επιτυγχάνει απόδοση καθαρισμού της υψηλότερης κατηγορίας σε σκληρά δάπεδα, καθαρίζοντας το 100% της σκόνης!
Ο χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων μεγιστοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η κλασική σακούλα s-bag, εξασφαλίζοντας απόδοση μεγάλης διάρκειας.
Ο ελαφρύς σωλήνας από αλουμίνιο είναι βολικός στη χρήση και στη μεταφορά. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τμημάτων μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο ύψος που προτιμάτε.
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