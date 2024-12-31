Άνετος καθαρισμός, χάρη στον ελαφρύ σωλήνα από αλουμίνιο

Ο ελαφρύς σωλήνας από αλουμίνιο είναι βολικός στη χρήση και στη μεταφορά. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τμημάτων μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο ύψος που προτιμάτε.