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Performer Compact Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Performer CompactΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8373/09

Performer Compact Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)

  • PDF αρχείο, 187.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8373/09 - English (US)

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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