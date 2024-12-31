Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Η μοναδική τεχνολογία AirflowMax παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για περισσότερη ώρα* για να χρησιμοποιείτε τη σακούλα μέχρι να γεμίσει πλήρως. Η τεχνολογία κατασκευής βασίζεται στη βελτιστοποίηση τριών βασικών στοιχείων: 1) Μοναδικές ραβδώσεις στο εσωτερικό του χώρου συλλογής σκόνης για μεγιστοποίηση της ροής αέρα γύρω από τη σακούλα συλλογής σκόνης και χρήση ολόκληρης της επιφάνειας της σακούλας. 2) Ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης που επιτρέπει στη σακούλα συλλογής σκόνης να ξεδιπλώνεται ομοιόμορφα. 3) Υψηλής ποιότητας δομές ινών που δεν φράζουν και απορροφούν τη σκόνη χωρίς να μπλοκάρουν τους πόρους της σακούλας συλλογής σκόνης, αποτρέποντας έτσι μείωση της απορροφητικής ισχύος.