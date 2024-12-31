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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8373/09
Απορρόφηση σκόνης 99,9%
900 W
Αντιαλλεργικό φίλτρο
Η μοναδική τεχνολογία AirflowMax παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για περισσότερη ώρα* για να χρησιμοποιείτε τη σακούλα μέχρι να γεμίσει πλήρως. Η τεχνολογία κατασκευής βασίζεται στη βελτιστοποίηση τριών βασικών στοιχείων: 1) Μοναδικές ραβδώσεις στο εσωτερικό του χώρου συλλογής σκόνης για μεγιστοποίηση της ροής αέρα γύρω από τη σακούλα συλλογής σκόνης και χρήση ολόκληρης της επιφάνειας της σακούλας. 2) Ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης που επιτρέπει στη σακούλα συλλογής σκόνης να ξεδιπλώνεται ομοιόμορφα. 3) Υψηλής ποιότητας δομές ινών που δεν φράζουν και απορροφούν τη σκόνη χωρίς να μπλοκάρουν τους πόρους της σακούλας συλλογής σκόνης, αποτρέποντας έτσι μείωση της απορροφητικής ισχύος.
Το πέλμα TriActive εκτελεί 3 ενέργειες καθαρισμού ταυτόχρονα: 1) Ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού με την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2) Απορροφά τα μεγάλα κομμάτια με το μεγαλύτερο άνοιγμα στην εμπρός πλευρά του. 3) Μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά κοντά στα έπιπλα και τους τοίχους, ακολουθώντας το περίγραμμά τους με τα δύο πλευρικά κανάλια αέρα.
Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει ενσωματωμένα αξεσουάρ, ώστε να μην χρειάζεται να μεταφέρετε επιπλέον εξαρτήματα όταν καθαρίζετε. Το εξάρτημα για τις κοιλότητες βρίσκεται επάνω στη σκούπα ώστε να είναι πάντα έτοιμο για χρήση.
Βραβεία
Κριτικές
Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).