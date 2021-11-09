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  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 2000Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8244/09

4.8
| (110) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα
Η ηλεκτρική σκούπα Philips PowerGo παρέχει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού με μοτέρ υψηλής απόδοσης. Διατηρήστε τον αέρα στο σπίτι σας καθαρό και υγιεινό, χάρη στο αντιαλλεργικό φίλτρο που παγιδεύει περισσότερο από το 99,9% των επιβλαβών σωματιδίων.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με αντιαλλεργικό φίλτρο που παγιδεύει την ψιλή σκόνη και τα αλλεργιογόνα

Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα

  • 900 W

  • Απορρόφηση σκόνης 99,9%*

  • Μικρού μεγέθους και ελαφριά

Μοτέρ 900 W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Μοτέρ 900 W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Το υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Απορρόφηση σκόνης 99,9%* για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού

Απορρόφηση σκόνης 99,9%* για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού

Το ακροφύσιο υψηλής απόδοσης και η υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης*.

Μικρών διαστάσεων και ελαφριά για εύκολη μεταφορά

Μικρών διαστάσεων και ελαφριά για εύκολη μεταφορά

Η μικρών διαστάσεων και ελαφριά σχεδίαση εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση και μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

110

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

παλιό και καλό

Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.

Πλεονεκτήματα

απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα

Μειονεκτήματα

κανένα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξεραιτικη

Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ δυνατή σκούπα

Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα

Πλεονεκτήματα

Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).