2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
900 W
Απορρόφηση σκόνης 99,9%*
Μικρού μεγέθους και ελαφριά
Το υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Το ακροφύσιο υψηλής απόδοσης και η υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης*.
Η μικρών διαστάσεων και ελαφριά σχεδίαση εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση και μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.
4.8
από 5
110
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
09/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
παλιό και καλό
Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.
Πλεονεκτήματα
απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα
Μειονεκτήματα
κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ρινα
07/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξεραιτικη
Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Στο♥️
07/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Πολύ δυνατή σκούπα
Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα
Πλεονεκτήματα
Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).