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  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
  • Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*

Μη διαθέσιμο πλέον

Ανταλλακτικό κιτ

FC8010/02

Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*
Κιτ ανταλλακτικού αντιαλλεργικού φίλτρου H13 συμβατό με τις σειρές Philips PowerPro Compact, PowerPro Active και PowerPro City*. Το κιτ περιλαμβάνει τα φίλτρα εξόδου και μοτέρ που συνιστάται να αντικαθίστανται μία φορά τον χρόνο.
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Συμβατά προϊόντα
5000 Series

5000 Series
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC9557/09

Γνήσια ανταλλακτικά φίλτρα από τη Philips

Κιτ φίλτρου για τις PowerPro Compact και Active*

  • 1 φίλτρο εξόδου αέρα

  • 1 πλενόμενο φίλτρο μοτέρ

  • 1 πλενόμενο αφρώδες φίλτρο 2 στρώσεων

Πλενόμενο φίλτρο μοτέρ εισόδου αέρα

Πλενόμενο φίλτρο μοτέρ εισόδου αέρα

Το κιτ περιλαμβάνει 1 πλενόμενο φίλτρο μοτέρ που σας παρέχει υψηλά επίπεδα φιλτραρίσματος και αποτρέπει την είσοδο της λεπτής σκόνης στο μοτέρ και την πρόκληση βλάβης. Το φίλτρο πλένεται και συνιστάται να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο.

Πλενόμενο αφρώδες φίλτρο 2 στρώσεων

Πλενόμενο αφρώδες φίλτρο 2 στρώσεων

Το κιτ περιλαμβάνει 1 φίλτρο μοτέρ εισόδου αέρα (αφρώδες 2 στρώσεων). Αυτό το φίλτρο προσφέρει επιπλέον προστασία για το μοτέρ και θα πρέπει να τοποθετείται δίπλα στο πλενόμενο φίλτρο μοτέρ. Το φίλτρο πλένεται και συνιστάται η αντικατάστασή του μία φορά το χρόνο.

Φίλτρο εξόδου αέρα για εξαιρετικό φιλτράρισμα

Φίλτρο εξόδου αέρα για εξαιρετικό φιλτράρισμα

Το κιτ περιλαμβάνει 1 φίλτρο εξόδου αέρα. Το φίλτρο παγιδεύει ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη προτού ο αέρας αποβληθεί ξανά στο δωμάτιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον καθαρό, χωρίς σκόνη, αέρα στο σπίτι σας. Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά τον χρόνο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Συμβατό με τις ακόλουθες σειρές προϊόντων της Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588