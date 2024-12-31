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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8010/02
1 φίλτρο εξόδου αέρα
1 πλενόμενο φίλτρο μοτέρ
1 πλενόμενο αφρώδες φίλτρο 2 στρώσεων
Το κιτ περιλαμβάνει 1 πλενόμενο φίλτρο μοτέρ που σας παρέχει υψηλά επίπεδα φιλτραρίσματος και αποτρέπει την είσοδο της λεπτής σκόνης στο μοτέρ και την πρόκληση βλάβης. Το φίλτρο πλένεται και συνιστάται να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο.
Το κιτ περιλαμβάνει 1 φίλτρο μοτέρ εισόδου αέρα (αφρώδες 2 στρώσεων). Αυτό το φίλτρο προσφέρει επιπλέον προστασία για το μοτέρ και θα πρέπει να τοποθετείται δίπλα στο πλενόμενο φίλτρο μοτέρ. Το φίλτρο πλένεται και συνιστάται η αντικατάστασή του μία φορά το χρόνο.
Το κιτ περιλαμβάνει 1 φίλτρο εξόδου αέρα. Το φίλτρο παγιδεύει ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη προτού ο αέρας αποβληθεί ξανά στο δωμάτιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον καθαρό, χωρίς σκόνη, αέρα στο σπίτι σας. Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά τον χρόνο.
Κριτικές
Συμβατό με τις ακόλουθες σειρές προϊόντων της Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588