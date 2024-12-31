Φίλτρο εξόδου αέρα για εξαιρετικό φιλτράρισμα

Το κιτ περιλαμβάνει 1 φίλτρο εξόδου αέρα. Το φίλτρο παγιδεύει ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη προτού ο αέρας αποβληθεί ξανά στο δωμάτιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον καθαρό, χωρίς σκόνη, αέρα στο σπίτι σας. Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά τον χρόνο.