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Κιτ ανταλλακτικού αντιαλλεργικού φίλτρου H13 συμβατό με τις σειρές Philips PowerPro Compact, PowerPro Active και PowerPro City*. Το κιτ περιλαμβάνει τα φίλτρα εξόδου και μοτέρ που συνιστάται να αντικαθίστανται μία φορά τον χρόνο.