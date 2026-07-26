Κιτ ανταλλακτικού αντιαλλεργικού φίλτρου H13 συμβατό με τις σειρές Philips PowerPro Compact, PowerPro Active και PowerPro City*. Το κιτ περιλαμβάνει τα φίλτρα εξόδου και μοτέρ που συνιστάται να αντικαθίστανται μία φορά τον χρόνο.