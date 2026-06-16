Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Καφές
Όλες οι σειρές
Series 4300 της Philips Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
EP4341/50
Μετάβαση στο κατάστημα
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό
Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.
UK Declaration of Conformity - English (US)
4300 series_5400 series_Quick Start Guide
Επικοινωνία με τη Philips
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε