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Μη διαθέσιμο πλέον
8 ροφήματα
Σύστημα γάλακτος LatteGo
Μαύρο
Οθόνη TFT
Κάθε στιγμή απαιτεί το δικό της είδος καφέ. Από δυνατό εσπρέσο έως χαλαρωτικό καπουτσίνο, η πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσο εξασφαλίζει το τέλειο αποτέλεσμα, εύκολα και γρήγορα
Η εύχρηστη οθόνη σάς επιτρέπει να απολαύσετε ένα υπέροχο φλιτζάνι καφέ. Με λίγα βήματα, μπορείτε να προσαρμόσετε τη γεύση των κόκκων καφέ και να βυθιστείτε στην απόλαυση.
Φτιάξτε τον καφέ σας όπως τον προτιμάτε, επιλέγοντας εύκολα τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για να καθορίσετε την ένταση και την ποσότητα του καφέ και του γάλακτος.
4.9
από 5
9
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
G1ann1s12
18/11/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική μηχανή
Είναι στην κατοχή μου πάνω από μήνα. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Με τον καφε που χρησιμοποιώ πετυχαίνω τον καφέ της αρεσκείας μου.
Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα, ποιότητα καφέ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Κουκουρούκου
21/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Όμορφο design εξαιρετικό καπουτσίνο και αφρό γάλακτος δεν μου αρέσει ο θόρυβος που κάνει η σημερινή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
14/02/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ,ΥΠΕΡΟΧΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Πλεονεκτήματα
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
βάση θερμοκρασίας 70-82 °C
Σε θερμοκρασία 70-82°C.
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.