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  • 8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ

Μη διαθέσιμο πλέον

Series 4300 της PhilipsΠλήρως αυτόματες μηχανές espresso

EP4341/50

4.9
| (9) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
Φτιάξτε εύκολα αρωματικούς καφέδες όπως εσπρέσο, καπουτσίνο και λάτε μακιάτο με το πάτημα ενός κουμπιού. Το σύστημα LatteGo παρασκευάζει υπέροχο αφρόγαλα, ρυθμίζεται εύκολα και καθαρίζεται μόλις σε 15 δευτερόλεπτα*
Δείτε όλα τα οφέλη

LatteGo, το πιο γρήγορα καθαριζόμενο σύστημα για γάλα από ποτέ*

8 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ

  • 8 ροφήματα

  • Σύστημα γάλακτος LatteGo

  • Μαύρο

  • Οθόνη TFT

Απολαύστε 8 καφέδες πανεύκολα, συμπεριλαμβανομένου του latte macchiato

Απολαύστε 8 καφέδες πανεύκολα, συμπεριλαμβανομένου του latte macchiato

Κάθε στιγμή απαιτεί το δικό της είδος καφέ. Από δυνατό εσπρέσο έως χαλαρωτικό καπουτσίνο, η πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσο εξασφαλίζει το τέλειο αποτέλεσμα, εύκολα και γρήγορα

Εύκολη επιλογή του καφέ σας με την έξυπνη οθόνη

Εύκολη επιλογή του καφέ σας με την έξυπνη οθόνη

Η εύχρηστη οθόνη σάς επιτρέπει να απολαύσετε ένα υπέροχο φλιτζάνι καφέ. Με λίγα βήματα, μπορείτε να προσαρμόσετε τη γεύση των κόκκων καφέ και να βυθιστείτε στην απόλαυση.

Επιλογή ποσότητας καφέ και αρώματος μέσα από το εξάρτημα προσαρμογής καφέ

Επιλογή ποσότητας καφέ και αρώματος μέσα από το εξάρτημα προσαρμογής καφέ

Φτιάξτε τον καφέ σας όπως τον προτιμάτε, επιλέγοντας εύκολα τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για να καθορίσετε την ένταση και την ποσότητα του καφέ και του γάλακτος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.9

από 5

9

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

18/11/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική μηχανή

Είναι στην κατοχή μου πάνω από μήνα. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Με τον καφε που χρησιμοποιώ πετυχαίνω τον καφέ της αρεσκείας μου.

Πλεονεκτήματα

Ταχύτητα, ποιότητα καφέ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

21/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Όμορφο design εξαιρετικό καπουτσίνο και αφρό γάλακτος δεν μου αρέσει ο θόρυβος που κάνει η σημερινή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

14/02/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ,ΥΠΕΡΟΧΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. βάση θερμοκρασίας 70-82 °C

  2. Σε θερμοκρασία 70-82°C.

  3. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.