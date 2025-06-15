BT5780/15
Μέγιστη ακρίβεια με ελάχιστη προσπάθεια
Απόλυτη ακρίβεια, χωρίς κόπο. Με τις αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες και το πρωτοποριακό σύστημα συλλογής τριχών, το τρίμερ μας βελτιώνει απλοποιεί την εμπειρία περιποίησης. Επιπλέον, η τεχνολογία BeardSense προσφέρει περισσότερη ισχύ ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεστε.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Οι αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια κατά το τριμάρισμα, παραμένοντας εξίσου κοφτερές όσο την 1η ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.
Ο επιλογέας ακριβείας του τρίμερ διαθέτει 40 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 0,2 χιλ., για να φροντίζετε τα γένια σας με την ακρίβεια που θέλετε.
Το πρωτοποριακό μας σύστημα συλλογής τριχών συγκεντρώνει αποτελεσματικά έως και το 80% των τριχών*, για λιγότερη ταλαιπωρία καθώς τριμάρετε.
Με την τεχνολογία BeardSense, το τρίμερ μας σαρώνει την πυκνότητα των γενιών 125 x ανά δευτερόλεπτο, για να αυξήσει την ισχύ στις πιο πυκνές περιοχές, παρέχοντάς σας τη σωστή ισχύ για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Οι εξελιγμένες χτένες Lift& Trim ανασηκώνουν τις τρίχες προς τη λεπίδα, πιάνοντας τις τρίχες με κάθε πέρασμα, για αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα.
Επειδή το τρίμερ είναι 100% πλενόμενο, μπορείτε απλώς να το ξεπλύνετε με νερό βρύσης, απλοποιώντας την εμπειρία περιποίησής σας.
Η εργονομική λαβή με λεπτές γραμμές 360 μοιρών διευκολύνει το κράτημα και τον χειρισμό της συσκευής, προσφέροντάς σας την άνεση και τον έλεγχο που χρειάζεστε για να τελειοποιήσετε την εμφάνισή σας.
Η βάση προσφέρει πρακτική φόρτιση και αποθήκευση για τη συσκευή σας, ώστε να είναι έτοιμη όποτε τη χρειάζεστε.
Η ανθεκτική μπαταρία λιθίου μας παρέχει χρόνο λειτουργίας έως και 100 λεπτά με επιλογή γρήγορης φόρτισης 5 λεπτών**, για πανίσχυρη, συνεχή εμπειρία τριμαρίσματος.
Η ενδεικτική λυχνία σάς ενημερώνει πλήρως για την κατάσταση της μπαταρίας και για το αν είναι πλήρως φορτισμένη, διασφαλίζοντας ότι θα είστε πάντα έτοιμοι για την επόμενη χρήση.
