    Epilator Series 2000 Συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

    BRE237/00

    Ήπια αποτρίχωση

    Ανακαλύψτε την αποτρίχωση διαρκείας που είναι φιλική προς το δέρμα σας και καλωσορίστε την απαλότητα για έως και 28 ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι η αποτρίχωση μπορεί να είναι τρομακτική. Αλλά γίνεται λιγότερο επώδυνη με την τακτική χρήση!*

    Epilator Series 2000 Συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

    Ήπια αποτρίχωση

    Φιλικό για εσάς και το δέρμα σας

    • Για το σώμα και τις ευαίσθητες περιοχές
    • +2 εξαρτήματα
    • Αποτρίχωση και ξύρισμα
    Απαλότητα για έως και 4 εβδομάδες

    Απαλότητα για έως και 4 εβδομάδες

    Απολαύστε την απαλή αίσθηση στο δέρμα που διαρκεί. Η αποτριχωτική συσκευή μπορεί να σας προσφέρει αποτριχωμένο δέρμα για έως και 4 εβδομάδες.

    Εύκολη αποτρίχωση με τσιμπιδάκια

    Εύκολη αποτρίχωση με τσιμπιδάκια

    Απολαύστε εύκολο και εξαιρετικά λείο αποτέλεσμα στο σπίτι με αυτήν τη χαριτωμένη αποτριχωτική συσκευή. Πιάνει και τις κοντές τρίχες, ακριβώς όπως το κερί, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε ινστιτούτο αισθητικής ή να δημιουργήσετε χάος στο σπίτι. Σοβαρά.

    Βιώσιμη απαλότητα

    Βιώσιμη απαλότητα

    Μια εφάπαξ αγορά με χάρτινη συσκευασία, χωρίς μπαταρίες και λαβή κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένα υλικά. Αυτή η αποτριχωτική συσκευή έχει ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.

    Μειώστε τον πόνο της αποτρίχωσης με το κάλυμμα μασάζ

    Μειώστε τον πόνο της αποτρίχωσης με το κάλυμμα μασάζ

    Το κάλυμμα μασάζ είναι ιδανικό για αρχάριους χρήστες, ώστε να συνηθίσουν την αποτρίχωση, και έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον πόνο της αποτρίχωσης.

    Κάντε αποτρίχωση όποτε και όπου θέλετε

    Κάντε αποτρίχωση όποτε και όπου θέλετε

    Η συσκευή αποτρίχωσης, που χωράει στην παλάμη σας, έχει αντιολισθητική λαβή που προσφέρει εύκολη χρήση και ελκυστική όψη. Είτε για αποθήκευση είτε για ταξίδια.

    Επαναλάβετε στις μασχάλες με την ξυριστική μηχανή

    Επαναλάβετε στις μασχάλες με την ξυριστική μηχανή

    Επαναλάβετε σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος με αυτήν την κεφαλή ξυρίσματος όπως σας αρέσει.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Αξεσουάρ

      Βούρτσα καθαρισμού
      Ναι
      Κάλυμμα μασάζ
      Ναι
      Ξυριστική κεφαλή με χτένα
      Ναι

    • Σχεδίαση

      Λαβή
      Αντιολισθητική λαβή

    • Λειτουργίες

      1 ρύθμιση ταχύτητας
      Ναι

    • Σέρβις

      Διετής εγγύηση
      Ναι

    • Ευκολία στη χρήση

      Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης
      Ναι

    • Απόδοση

      Σύστημα αποτρίχωσης
      Αποτελεσματικό σύστημα αποτρίχωσης

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Κάλυμμα μασάζ
    • Ξυριστική κεφαλή με χτένα
    • Βούρτσα καθαρισμού
    • Το 87% συμφωνεί, iHUT Κάτω Χώρες, n=28, 2024.

