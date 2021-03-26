Αναζήτηση όρων

  • Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς

    Φίλτρο νερού άμεσης χρήσης

    AWP2980WH/24

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς

    Με την υποστήριξη των ιδιαίτερα πορωδών ινών ενεργού άνθρακα, το φίλτρο Philips Micro X-Clean Instant μετατρέπει το νερό της βρύσης σε καθαρό και γευστικό νερό, μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο, τα φυτοφάρμακα και τα μικροπλαστικά.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Φίλτρο νερού άμεσης χρήσης

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Συσκευή καθαρισμού νερού

    Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς

    2 φορές περισσότερο φιλτραρισμένο νερό, 4 φορές πιο γρήγορα*

    • Φίλτρο Micro X-Clean Instant
    • Παρακολούθηση φίλτρου με βάση τη χρήση
    • Κατάλληλη για την πόρτα του ψυγείου
    • Επαναφόρτιση μέσω USB Type-C
    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.

    Δοχείο νερού μεγάλου όγκου 3 L

    Λιγότερο συχνό γέμισμα - έως και 3 L νερού ανά γέμισμα, που αντιστοιχεί στον διπλάσιο όγκο μιας κανάτας*

    Αρθρωτό καπάκι για αναπλήρωση με το ένα χέρι

    Αρθρωτό καπάκι για αναπλήρωση με το ένα χέρι.

    Μετατρέπει το νερό της βρύσης σε καθαρό, φρέσκο νερό

    Με την ισχύ του πρωτοποριακού φίλτρου ενεργού άνθρακα, το οποίο έχει πιο αποτελεσματική απορρόφηση χάρη στην ιδιαίτερα πορώδη δομή του, το φίλτρο Micro X-Clean Instant επιτυγχάνει 4 φορές ταχύτερη ροή από μια κανάτα φιλτραρίσματος*, διατηρώντας ταυτόχρονα την ίδια απόδοση φιλτραρίσματος.

    Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας

    Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.

    Στιγμιαίο φιλτράρισμα με ένα απλό πάτημα

    Φρέσκο νερό που απολαμβάνετε αμέσως, με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

    Επαναφόρτιση μέσω USB Type-C

    Επαναφόρτιση με καλώδιο USB Type-C, κάθε πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας διαρκεί έως και 1 μήνα.

    Ένδειξη διάρκειας ζωής φίλτρου με βάση τη χρήση

    Σύστημα διπλής ένδειξης αντικατάστασης φίλτρου, με βάση τον πραγματικό όγκο φιλτραρίσματος και την περίοδο χρήσης.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Απόδοση φιλτραρίσματος

      Μείωση μικροπλαστικών
      Ναι

    • Ισχύουσες συνθήκες

      Διαβαθμισμένη τάση
      5V
      Διαβαθμισμένη ηλεκτρική ισχύς
      6 W

    • Συνθήκες νερού εισόδου

      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      2-38  ° C
      Πίεση νερού εισόδου
      (ατμοσφαιρική) 0-1  Bar
      Ποιότητα νερού εισόδου
      Νερό βρύσης

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διάρκεια ζωής φίλτρου
      1 μήνας
      Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)
      233*152*263  μμ
      Ρυθμός ροής νερού
      1 L/λεπτό*
      Χρώματα
      Κατάλευκο
      Ανταλλακτικό φίλτρο
      AWP225
      Ποσότητα φίλτρου
      1 τμχ.
      Χωρητικότητα δεξαμενής νερού
      3 L
      Χωρητικότητα μπαταρίας
      1.800 mAh
      Μπαταρία
      Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου

    • Χώρα προέλευσης

      Φίλτρο
      Κατασκευάστηκε υπεύθυνα στην Κίνα
      Φίλτρο νερού άμεσης χρήσης
      Κατασκευάστηκε υπεύθυνα στην Κίνα

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • * Σε σύγκριση με την κανάτα Philips AWP2900

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.