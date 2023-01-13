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Κανάτα φιλτραρίσματος νερού

AWP2943WHT/24

3.4
| (17) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Κατάλευκο
Κατάλευκο
Κατάλευκο
Κατάλευκο
Κατάλευκο
Κατάλευκο
Κατάλευκο
Κατάλευκο
Πράσινο της μέντας
Πράσινο της μέντας
Κατάλευκο
Κατάλευκο
Πράσινο της μέντας
Πράσινο της μέντας
Λιλά
Λιλά
Κατάλευκο
Κατάλευκο
Νιώστε αναζωογονημένοι
Με τα φίλτρα Micro X-Clean softening+, η κανάτα διαθέτει βελτιωμένη απόδοση αποσκλήρυνσης νερού για περιοχές με σκληρό νερό.
Δείτε όλα τα οφέλη

με καθαρό, φρέσκο νερό

Νιώστε αναζωογονημένοι

  • Μικροδιήθηση

  • Micro X-Clean Softening+

  • Κατάλληλη για την πόρτα του ψυγείου

  • Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

40% περισσότερη σκληρότητα

Το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ 4 σταδίων με ειδικό συνδυασμό μέσων φιλτραρίσματος έχει σχεδιαστεί για περιοχές με σκληρό νερό. Μειώνει επίσης τα μεγάλα σωματίδια, το χλώριο, τον μόλυβδο, τα φυτοφάρμακα, τα μικροπλαστικά, και άλλες ουσίες που υποβαθμίζουν τη γεύση.

Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο

Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα αποτελέσματα.

Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας

Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.4

από 5

17

Κριτικές

13/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Jug water filter

Best buy of the year ! Highly recommend as the water tastes completely different.

Πλεονεκτήματα

Bought two

Μειονεκτήματα

1 jug doesn’t do it.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AWP2936WHT Water filter pitcher

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AWP2936WHT Water filter pitcher

06/07/2026

Italia

Italia

Perfetta

Velocissima nel filtraggio e acqua insapore, perfetta!

Πλεονεκτήματα

Facilmente utilizzabile, rapida, efficiente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AWP2936WH Caraffa per il filtraggio dell'acqua

Date of Use 2026-06-28

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AWP2936WH Caraffa per il filtraggio dell'acqua

Date of Use 2026-06-28

21/01/2023

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Il filtraggio è veloce ed efficace!

Funziona benissimo! È veloce e il sapore dell'acqua migliora davvero!

Πλεονεκτήματα

Filtraggio veloce, manutenzione semplice

Μειονεκτήματα

Non conta i litri filtrati

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AWP2933WHT Caraffa per il filtraggio dell'acqua

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AWP2933WHT Caraffa per il filtraggio dell'acqua

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.

  2. Σε σύγκριση με το φίλτρο Micro X-Clean AWP210 της Philips, βάσει των πρωτοκόλλων δοκιμών του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 17093:2018.