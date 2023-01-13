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AWP2943WHT/24
Διαθέσιμο σε
Μικροδιήθηση
Micro X-Clean Softening+
Κατάλληλη για την πόρτα του ψυγείου
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
Το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ 4 σταδίων με ειδικό συνδυασμό μέσων φιλτραρίσματος έχει σχεδιαστεί για περιοχές με σκληρό νερό. Μειώνει επίσης τα μεγάλα σωματίδια, το χλώριο, τον μόλυβδο, τα φυτοφάρμακα, τα μικροπλαστικά, και άλλες ουσίες που υποβαθμίζουν τη γεύση.
Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα αποτελέσματα.
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.
3.4
από 5
17
Κριτικές
Dillon11111
13/01/2023
United Kingdom
Jug water filter
Best buy of the year ! Highly recommend as the water tastes completely different.
Πλεονεκτήματα
Bought two
Μειονεκτήματα
1 jug doesn’t do it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AWP2936WHT Water filter pitcher
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AWP2936WHT Water filter pitcher
angie15
06/07/2026
Italia
Perfetta
Velocissima nel filtraggio e acqua insapore, perfetta!
Πλεονεκτήματα
Facilmente utilizzabile, rapida, efficiente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AWP2936WH Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Date of Use 2026-06-28
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AWP2936WH Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Date of Use 2026-06-28
Mozzy91
21/01/2023
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Il filtraggio è veloce ed efficace!
Funziona benissimo! È veloce e il sapore dell'acqua migliora davvero!
Πλεονεκτήματα
Filtraggio veloce, manutenzione semplice
Μειονεκτήματα
Non conta i litri filtrati
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AWP2933WHT Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AWP2933WHT Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.
Σε σύγκριση με το φίλτρο Micro X-Clean AWP210 της Philips, βάσει των πρωτοκόλλων δοκιμών του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 17093:2018.