AWP2933WHT/24
Νιώστε αναζωογονημένοι
Το φίλτρο Micro X-Clean της Philips μειώνει τις ουσίες που επηρεάζουν τη γεύση – και όχι μόνο.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.
Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά και κρύα ροφήματα. Το φίλτρο Micro X-Clean της Philips μειώνει το χλώριο, τα άλατα, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA.*
Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα αποτελέσματα.
Αρθρωτό καπάκι για αναπλήρωση με το ένα χέρι.
Αποτρέποντας την είσοδο σκόνης από την έξοδο του νερού, το στόμιο προστασίας από τη σκόνη διατηρεί το νερό φρέσκο και καθαρό.
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.
Συνθήκες νερού εισόδου
Γενικές προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
