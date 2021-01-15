AWP285/24
Γευτείτε τη φρεσκάδα σε κάθε γουλιά!
Το φίλτρο GoZero Daily βελτιώνει αποτελεσματικά την ποιότητα του νερού βρύσης μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα*. Χωρίς συμβιβασμούς στη ροή του νερού!
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.
Κατασκευασμένο από ιδιαίτερα πορώδες ενεργό ανθρακόνημα, το φίλτρο Daily βελτιώνει την ποιότητα του νερού βρύσης μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα, χωρίς να επηρεάζεται η ροή του νερού.* Απλώς γεμίστε το μπουκάλι, πιείτε και απολαύστε!
Συνθήκες νερού εισόδου
Γενικές προδιαγραφές
