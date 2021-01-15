Αναζήτηση όρων

    GoZero Φίλτρο

    AWP285/24

    Γευτείτε τη φρεσκάδα σε κάθε γουλιά!

    Το φίλτρο GoZero Daily βελτιώνει αποτελεσματικά την ποιότητα του νερού βρύσης μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα*. Χωρίς συμβιβασμούς στη ροή του νερού!

    GoZero Φίλτρο

    Γεύση εμφιαλωμένου νερού χωρίς τα απόβλητα

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.

    Μετατρέπει το νερό της βρύσης σε καθαρό, φρέσκο νερό

    Κατασκευασμένο από ιδιαίτερα πορώδες ενεργό ανθρακόνημα, το φίλτρο Daily βελτιώνει την ποιότητα του νερού βρύσης μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα, χωρίς να επηρεάζεται η ροή του νερού.* Απλώς γεμίστε το μπουκάλι, πιείτε και απολαύστε!

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Συνθήκες νερού εισόδου

      Φίλτρο Daily AWP285
      • 5-38 βαθμοί Κελσίου
      • Νερό βρύσης

    • Γενικές προδιαγραφές

      Χωρητικότητα φιλτραρίσματος
      150 L
      Διάρκεια ζωής φίλτρου
      1 μήνας
      Ποσότητα φίλτρου
      3 τμχ.
    • *Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης SGS υπό εργαστηριακές συνθήκες.

