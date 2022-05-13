Αναζήτηση όρων

    AWP230P3/24

    Με 50% περισσότερες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων, το φίλτρο διαθέτει βελτιωμένη απόδοση αποσκλήρυνσης νερού για περιοχές με σκληρό νερό.

    Φίλτρο

    Απολαύστε καθαρό, φρέσκο νερό

    • Micro X-Clean Softening+
    • Μικροδιήθηση

    Απολαύστε στο έπακρο το νερό σας

    Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά και κρύα ροφήματα. Το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ της Philips μειώνει το χλώριο, τα άλατα, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και τα PFOA, PFOS.*

    Έως και 50% μεγαλύτερη μείωση σκληρότητας*

    Με 50% περισσότερες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων, το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ της Philips διαθέτει βελτιωμένη απόδοση αποσκλήρυνσης νερού για περιοχές με σκληρό νερό, προσφέροντας καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά και κρύα ροφήματα. Παράλληλα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του βραστήρα σας αποτρέποντας τη συσσώρευση αλάτων.

    Κατασκευασμένο από υλικό που δεν περιέχει BPA

    Το κατάλληλο για τρόφιμα υλικό έχει πιστοποιηθεί ότι δεν περιέχει BPA. Είναι ασφαλές και υγιεινό τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.

    Συμβατό με πολλές κανάτες φιλτραρίσματος οβάλ σχήματος

    Συμβατό με τις κανάτες φιλτραρίσματος νερού της Philips, οι οποίες χρησιμοποιούν φίλτρο οβάλ σχήματος. Είναι επίσης συμβατό με τα BRITA** MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** και με πολλές κανάτες φιλτραρίσματος οβάλ σχήματος απευθείας τοποθέτησης.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Απόδοση φιλτραρίσματος

      Μείωση χλωρίου
      Ναι
      Υλικό φίλτρου
      GAC + ρητίνες ανταλλαγής ιόντων
      Μείωση μικροπλαστικών
      Ναι
      Μείωση σκληρότητας νερού
      Ναι
      Μείωση φυτοφαρμάκων
      Ναι
      Μείωση μολύβδου
      Ναι
      Μείωση PFOA
      Ναι
      Μείωση PFOS
      Ναι

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διάρκεια ζωής φίλτρου
      1 μήνας
      Ποσότητα φίλτρου
      3 τμχ.
    • Σε σύγκριση με το φίλτρο Micro X-Clean AWP210 της Philips, βάσει των πρωτοκόλλων δοκιμών του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 17093:2018.
    • *Οι ονομασίες BRITA, MAXTRA, MAXTRA+ και PerfectFit είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Brita GmbH.

