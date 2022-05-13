AWP230P3/24
Απολαύστε καθαρό, φρέσκο νερό
Με 50% περισσότερες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων, το φίλτρο διαθέτει βελτιωμένη απόδοση αποσκλήρυνσης νερού για περιοχές με σκληρό νερό.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά και κρύα ροφήματα. Το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ της Philips μειώνει το χλώριο, τα άλατα, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και τα PFOA, PFOS.*
Με 50% περισσότερες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων, το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ της Philips διαθέτει βελτιωμένη απόδοση αποσκλήρυνσης νερού για περιοχές με σκληρό νερό, προσφέροντας καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά και κρύα ροφήματα. Παράλληλα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του βραστήρα σας αποτρέποντας τη συσσώρευση αλάτων.
Το κατάλληλο για τρόφιμα υλικό έχει πιστοποιηθεί ότι δεν περιέχει BPA. Είναι ασφαλές και υγιεινό τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά
Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.
Συμβατό με τις κανάτες φιλτραρίσματος νερού της Philips, οι οποίες χρησιμοποιούν φίλτρο οβάλ σχήματος. Είναι επίσης συμβατό με τα BRITA** MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** και με πολλές κανάτες φιλτραρίσματος οβάλ σχήματος απευθείας τοποθέτησης.
Απόδοση φιλτραρίσματος
Γενικές προδιαγραφές
