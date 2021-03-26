AWP225/24
Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς
Με την υποστήριξη των ιδιαίτερα πορωδών ινών ενεργού άνθρακα, το φίλτρο Philips Micro X-Clean Instant μετατρέπει το νερό της βρύσης σε καθαρό και γευστικό νερό, μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο, τα φυτοφάρμακα και τα μικροπλαστικά.
Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.
Με την ισχύ του πρωτοποριακού φίλτρου ενεργού άνθρακα, το οποίο έχει πιο αποτελεσματική απορρόφηση χάρη στην ιδιαίτερα πορώδη δομή του, το φίλτρο Micro X-Clean Instant επιτυγχάνει 4 φορές ταχύτερη ροή από μια κανάτα φιλτραρίσματος*, διατηρώντας ταυτόχρονα την ίδια απόδοση φιλτραρίσματος.
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.
Απόδοση φιλτραρίσματος
Συνθήκες νερού εισόδου
Γενικές προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
