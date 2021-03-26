Αναζήτηση όρων

  • Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς

    Φίλτρο

    AWP225/24

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς

    Με την υποστήριξη των ιδιαίτερα πορωδών ινών ενεργού άνθρακα, το φίλτρο Philips Micro X-Clean Instant μετατρέπει το νερό της βρύσης σε καθαρό και γευστικό νερό, μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο, τα φυτοφάρμακα και τα μικροπλαστικά.

    Φίλτρο

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Συσκευή καθαρισμού νερού

    Φίλτρο νερού άμεσης δράσης επόμενης γενιάς

    2 φορές περισσότερο φιλτραρισμένο νερό, 4 φορές πιο γρήγορα*

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.

    Μετατρέπει το νερό της βρύσης σε καθαρό, φρέσκο νερό

    Με την ισχύ του πρωτοποριακού φίλτρου ενεργού άνθρακα, το οποίο έχει πιο αποτελεσματική απορρόφηση χάρη στην ιδιαίτερα πορώδη δομή του, το φίλτρο Micro X-Clean Instant επιτυγχάνει 4 φορές ταχύτερη ροή από μια κανάτα φιλτραρίσματος*, διατηρώντας ταυτόχρονα την ίδια απόδοση φιλτραρίσματος.

    Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας

    Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Απόδοση φιλτραρίσματος

      Μείωση μικροπλαστικών
      Ναι

    • Συνθήκες νερού εισόδου

      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      2-38  ° C
      Πίεση νερού εισόδου
      (ατμοσφαιρική) 0-1  Bar
      Ποιότητα νερού εισόδου
      Νερό βρύσης

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διάρκεια ζωής φίλτρου
      1 μήνας
      Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)
      46*46*115  μμ
      Ρυθμός ροής νερού
      1 L/λεπτό*
      Ποσότητα φίλτρου
      3 τμχ.

    • Χώρα προέλευσης

      Φίλτρο
      Κατασκευάστηκε υπεύθυνα στην Κίνα

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • * Σε σύγκριση με την κανάτα Philips AWP2900

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.