AUT861/10
Απολαύστε υγιεινό νερό
Το φίλτρο μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης-RO απομακρύνει αποτελεσματικά τα βαρέα μέταλλα, τα βακτήρια, τους ιούς, τα φυτοφάρμακα, το υπολειμματικό χλώριο, τα αντιβιοτικά, ενώ επίσης μειώνει αποτελεσματικά τη σκληρότητα του νερού για την αφαίρεση των αλάτων.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Το σύστημα καθαρισμού πολλαπλών σταδίων RO AquaShield μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά βαρέα μέταλλα, βακτήρια, ιούς, φυτοφάρμακα, υπολειμματικό χλώριο, αντιβιοτικά, ενώ μειώνει επίσης αποτελεσματικά τη σκληρότητα του νερού για την αφαίρεση των αλάτων.
Το ενσωματωμένο φίλτρο μίας χρήσης εξαλείφει τη μόλυνση του εσωτερικού συστήματος.
Προδιαγραφές φίλτρου
Συνθήκες νερού εισόδου
Γενικές προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.