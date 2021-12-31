ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος

Ανταλλακτικό φίλτρο

AUT780/10

Απολαύστε υγιεινό νερό

Το φίλτρο μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης-RO απομακρύνει αποτελεσματικά τα βαρέα μέταλλα, τα βακτήρια, τους ιούς, τα φυτοφάρμακα, το υπολειμματικό χλώριο, τα αντιβιοτικά, ενώ επίσης μειώνει αποτελεσματικά τη σκληρότητα του νερού για την αφαίρεση των αλάτων.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απομακρύνετε αποτελεσματικά τα βαρέα μέταλλα, τα βακτήρια, τους ιούς

Απολαύστε υγιεινό νερό

  • Για χρήση με UTS

  • RO

  • Φίλτρο RO

Απομακρύνετε βαρέα μέταλλα, ιούς, βακτήρια και αντιβιοτικά

Το σύστημα καθαρισμού πολλαπλών σταδίων RO AquaShield μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά βαρέα μέταλλα, βακτήρια, ιούς, φυτοφάρμακα, υπολειμματικό χλώριο, αντιβιοτικά, ενώ μειώνει επίσης αποτελεσματικά τη σκληρότητα του νερού για την αφαίρεση των αλάτων.

Αποφύγετε τη δευτερογενή ρύπανση

Το ενσωματωμένο φίλτρο μίας χρήσης εξαλείφει τη μόλυνση του εσωτερικού συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.