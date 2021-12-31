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AUT780/10
Απολαύστε υγιεινό νερό
Το φίλτρο μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης-RO απομακρύνει αποτελεσματικά τα βαρέα μέταλλα, τα βακτήρια, τους ιούς, τα φυτοφάρμακα, το υπολειμματικό χλώριο, τα αντιβιοτικά, ενώ επίσης μειώνει αποτελεσματικά τη σκληρότητα του νερού για την αφαίρεση των αλάτων.
Για χρήση με UTS
RO
Φίλτρο RO
Το σύστημα καθαρισμού πολλαπλών σταδίων RO AquaShield μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά βαρέα μέταλλα, βακτήρια, ιούς, φυτοφάρμακα, υπολειμματικό χλώριο, αντιβιοτικά, ενώ μειώνει επίσης αποτελεσματικά τη σκληρότητα του νερού για την αφαίρεση των αλάτων.
Το ενσωματωμένο φίλτρο μίας χρήσης εξαλείφει τη μόλυνση του εσωτερικού συστήματος.
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