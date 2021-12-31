Απολαύστε υγιεινό νερό

Το φίλτρο μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης-RO απομακρύνει αποτελεσματικά τα βαρέα μέταλλα, τα βακτήρια, τους ιούς, τα φυτοφάρμακα, το υπολειμματικό χλώριο, τα αντιβιοτικά, ενώ επίσης μειώνει αποτελεσματικά τη σκληρότητα του νερού για την αφαίρεση των αλάτων.