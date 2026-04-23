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  • Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού
  • Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού
  • Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού
  • Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού
  • Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού
  • Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού
  • Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού
  • Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού

Σύστημα φιλτραρίσματος νερού κάτω από τον νεροχύτη

AUT3268/10

4.3
| (6) Κριτικές
Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού
Με την προηγμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος RO, αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος 4 σταδίων προσφέρει βαθύ φιλτράρισμα έως και 0,0001 micron. Το δοχείο 2,8 γαλονιών εξασφαλίζει επαρκή αποθήκευση. Γρήγορη ροή 2 L/min για να απολαμβάνετε πεντακάθαρο νερό μέσα σε δευτερόλεπτα.
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Προηγμένο φιλτράρισμα RO και βελτιωμένη γεύση νερού

  • Σύστημα φιλτραρίσματος RO 4 σταδίων

  • Γρήγορη ροή 2,1 L/λεπτό

Προηγμένο φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για κορυφαία απόδοση

Προηγμένο φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για κορυφαία απόδοση

Το σύστημα φιλτραρίσματος 4 σταδίων φιλτράρει ένα ευρύ φάσμα ρύπων για κορυφαία απόδοση μεγάλης διάρκειας. Το φίλτρο CP μειώνει τα μεγάλα σωματίδια και απορροφά το χλώριο, τα φυτοφάρμακα και τα χημικά. Στη συνέχεια, το φίλτρο RO αφαιρεί τα ολικά διαλυμένα στερεά στο νερό. Τέλος, το νερό διέρχεται από το φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων για να βελτιωθεί με μεταλλικά στοιχεία, ώστε να βελτιωθεί η γεύση.

Βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης έως και 0,0001 μm

Βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης έως και 0,0001 μm

Το βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους έως και 0,0001 μm, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια για το νερό που πίνετε.

Το φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων προσθέτει μεταλλικά στοιχεία και εξισορροπεί το pH του νερού

Το φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων προσθέτει μεταλλικά στοιχεία και εξισορροπεί το pH του νερού

Το φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων ενισχύει το νερό με ωφέλιμα μεταλλικά στοιχεία, όπως το ασβέστιο και το μαγνήσιο, βελτιώνει περαιτέρω τη γεύση και αποκαθιστά την ισορροπία του pH για πιο υγιεινό και πιο γευστικό νερό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

6

Κριτικές

4
3
2

23/04/2026

España

España

El producto es económico y mucha calidad

Lo he comprado hace 2 años y estamos muy contentos, puedo decir que es una buena inversión merece la pena. Recomiendo en 100%

Η αξιολογηση έγινε για AUT3268 Sistema de filtración de agua bajo el fregadero

Date of Use 2024-04-11

Η αξιολογηση έγινε για AUT3268 Sistema de filtración de agua bajo el fregadero

Date of Use 2024-04-11

19/02/2025

España

España

Mi aumento de factura no sé si es por el equipo

Desde que lo tengo,muy bien,sale con presión a un quito piso,el agua mejor que la envasada gusta más y bebes algo más.lo único es el el recibo de la compañía de mi aguas me ha subido,no sé si es que desecha demasiado,o por los nuevos impuestos,y si pasas de 18m3 a veinte te aplican otro precio.

Η αξιολογηση έγινε για AUT3268 Sistema de filtración de agua bajo el fregadero

Η αξιολογηση έγινε για AUT3268 Sistema de filtración de agua bajo el fregadero

25/12/2024

España

España

Mi reseña para AUT3268 Sistema de filtración de ag

Estoy en general satisfecho con este sistema de filtración de agua. Confío en la marca Philips y espero que realmente esté obteniendo agua de alta calidad. Creo que la empresa tiene un buen prestigio, pero me gustaría que sigan mejorando sus filtros e incorporando nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia. En cuanto al rendimiento, el flujo de agua es algo débil, aunque entiendo que esto se debe a la presión del agua en el sistema. Como solución, sería posible instalar una bomba adicional para mejorar el caudal. A pesar de este detalle, considero que el producto es bueno en general. Espero que Philips siga ofreciendo productos de alta calidad que realmente sean útiles para las personas y contribuyan a su bienestar.

Πλεονεκτήματα

Diseño compacto que se adapta bien bajo el fregadero, Confiabilidad de la marca Philips, Agua de mejor calidad gracias a la tecnología de filtración avanzada, Posibilidad de añadir una bomba para mejorar el flujo si es necesario.

Μειονεκτήματα

El flujo de agua puede ser débil dependiendo de la presión en el sistema, Falta de indicadores claros para el mantenimiento de los filtros.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AUT3268 Sistema de filtración de agua bajo el fregadero

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AUT3268 Sistema de filtración de agua bajo el fregadero

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Λαμβάνοντας ως δεδομένο 10 L/ημέρα. Η πραγματική διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την καθημερινή χρήση και την ποιότητα του νερού βρύσης της περιοχής σας.

  2. Λαμβάνοντας ως δεδομένο 10 L/ημέρα. Η πραγματική διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την καθημερινή χρήση και την ποιότητα του νερού βρύσης της περιοχής σας.