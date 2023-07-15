ADD5906S/10
Καθαρό νερό
Η υψηλή απόδοση συναντά την εξαιρετική άνεση. Καλύτερη προστασία από τη συσσώρευση αλάτων. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε καθαρό νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό, σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολλαπλές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά και κρύα ροφήματα. Το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ της Philips μειώνει το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA.* Παρέχει επίσης 50% περισσότερη προστασία από τη συσσώρευση αλάτων.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία άμεσης θέρμανσης προσφέρει ζεστό νερό σε μερικά δευτερόλεπτα, στη θερμοκρασία που θέλετε, αναδεικνύοντας το μέγιστο άρωμα των ροφημάτων σας.
Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό. Τσάι, καφές, βρεφικό γάλα σε σκόνη. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.
Μπορείτε πάντα να βρείτε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τις κούπες, τα φλιτζάνια, τα μπουκάλια ή ακόμα και τις κανάτες σας.
Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου σάς υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε το φίλτρο εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.
Το σύστημα διανομής θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέσετε την παροχή ρεύματος και το ενεργοποιήσετε. Δεν χρειάζεται υδραυλική σύνδεση.
Κατά τη διανομή ζεστού νερού, ενεργοποιείται αυτόματα το κλείδωμα ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.
Όλα τα μέρη που έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν περιέχουν BPA.
Απόδοση φιλτραρίσματος
Γενικές προδιαγραφές
