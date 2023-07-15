Αναζήτηση όρων

    Η υψηλή απόδοση συναντά την εξαιρετική άνεση. Καλύτερη προστασία από τη συσσώρευση αλάτων. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε καθαρό νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό, σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολλαπλές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού.

    Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά και κρύα ροφήματα. Το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ της Philips μειώνει το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA.* Παρέχει επίσης 50% περισσότερη προστασία από τη συσσώρευση αλάτων.

    Φρέσκο ζεστό νερό όταν το θέλετε, σε μερικά δευτερόλεπτα

    Φρέσκο ζεστό νερό όταν το θέλετε, σε μερικά δευτερόλεπτα

    Η πρωτοποριακή τεχνολογία άμεσης θέρμανσης προσφέρει ζεστό νερό σε μερικά δευτερόλεπτα, στη θερμοκρασία που θέλετε, αναδεικνύοντας το μέγιστο άρωμα των ροφημάτων σας.

    3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις διαφορετικές σας ανάγκες

    Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό. Τσάι, καφές, βρεφικό γάλα σε σκόνη. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.

    Συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού

    Μπορείτε πάντα να βρείτε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τις κούπες, τα φλιτζάνια, τα μπουκάλια ή ακόμα και τις κανάτες σας.

    Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου υπενθυμίζει την έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου

    Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου σάς υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε το φίλτρο εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.

    Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, δεν απαιτείται εγκατάσταση

    Το σύστημα διανομής θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέσετε την παροχή ρεύματος και το ενεργοποιήσετε. Δεν χρειάζεται υδραυλική σύνδεση.

    Κλείδωμα ασφαλείας για αποφυγή εγκαυμάτων

    Κατά τη διανομή ζεστού νερού, ενεργοποιείται αυτόματα το κλείδωμα ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

    Χωρίς BPA

    Όλα τα μέρη που έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν περιέχουν BPA.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Απόδοση φιλτραρίσματος

      Μείωση χλωρίου
      Ναι
      Απομάκρυνση φυτοφαρμάκων
      Ναι
      Μείωση σκληρότητας νερού
      Ναι
      Μείωση PFOA
      Ναι
      Μείωση βαρέων μετάλλων
      Ναι
      Μείωση μικροπλαστικών
      Ναι
      Φίλτρο Micro X-Clean Softening+
      100 L/1 μήνα

    • Γενικές προδιαγραφές

      Κατάλληλο νερό εισόδου
      Νερό βρύσης
      Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)
      294*150*295  μμ
      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      5-38  ° C
      Αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία
      Όχι
      Οθόνη
      LED
      Σύστημα θέρμανσης
      Άμεση θέρμανση
    • * Υποβλήθηκε σε δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα δοκιμών υπό εργαστηριακές συνθήκες. Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.

