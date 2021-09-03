Αναζήτηση όρων

    GoZero Συσκευή παρασκευής ανθρακούχου νερού

    ADD4901BK/10

    Μπουρμπουλήθρες παντού!

    Πιείτε αναζωογονητικό ανθρακούχο νερό οποιαδήποτε στιγμή, με τη συσκευή παρασκευής ανθρακούχου νερού Philips GoZero. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι 3 απλά βήματα: γεμίστε, στρίψτε και πατήστε! Διαθέτει κομψή σχεδίαση με μοντέρνα χρώματα, για να δώσει χαρούμενο τόνο στη ζωή σας.

    • Ρυθμιζόμενο επίπεδο ανθρακοποίησης
    • 3 βήματα για την ανθρακοποίηση
    • Παγούρι PET χωρίς BPA
    • Δεν απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα

    Προσαρμόστε τα ροφήματά σας ελέγχοντας το επίπεδο ανθρακοποίησης

    Προσαρμόστε τα επίπεδα ανθρακοποίησης με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Απλώς επαναλάβετε τη διαδικασία ανθρακοποίησης για περισσότερες μαγευτικές μπουρμπουλήθρες!

    Φτιάξτε πιο υγιεινά ανθρακούχα ροφήματα στο σπίτι σας

    Μια πιο υγιεινή και φρέσκια επιλογή για αντικατάσταση των ανθρακούχων σακχαρούχων ροφημάτων με σπιτικό, ανθρακούχο νερό.

    3 εύκολα βήματα για να φτιάξετε φρέσκο ανθρακούχο νερό στο σπίτι σας

    3 εύκολα βήματα για να φτιάξετε φρέσκο ανθρακούχο νερό στο σπίτι σας: γεμίστε, περιστρέψτε και πιέστε!

    Απολαύστε ανθρακούχο νερό παντού και πάντα

    Η συσκευή παρασκευής ανθρακούχου νερού δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκο, ανθρακούχο νερό παντού και πάντα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί.

    Εγγυημένη ασφάλεια με την ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης ασφαλείας

    Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, η βαλβίδα εκτόνωσης ασφαλείας εκτονώνει αυτόματα την πίεση στο εσωτερικό της φιάλης. Ο χαρακτηριστικός ήχος υποδεικνύει επίσης ότι το ανθρακούχο νερό είναι έτοιμο να το απολαύσετε.

    Υλικό χωρίς BPA

    Ρυθμίστε το οπουδήποτε

    Αρκετά μικρό ώστε να τοποθετείται παντού, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ρυθμίστε το εύκολα όπου κι αν βρίσκεστε.

    Μειώνει τα πλαστικά απόβλητα μίας χρήσης

    Μία φιάλη CO2 παράγει έως και 60 λίτρα απολαυστικού ανθρακούχου νερού, αντικαθιστώντας 120 πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης.*

    Μοδάτη σχεδίαση με μοντέρνο χρώμα

    Μοδάτη σχεδίαση με μοντέρνα χρώματα για να φέρετε χαρά στη ζωή σας.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)
      239.5*124.5*423.5  μμ
      Χειριστήριο
      Μηχανικό κουμπί
      Ηλεκτρικό ρεύμα
      Δεν απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα
      Υλικά περιβλήματος
      Πλαστικό

    • Προδιαγραφές παγουριού

      Σύνδεση παγουριού
      Περιστροφή
      Υλικό παγουριού
      Πλαστικό
      Χωρητικότητα παγουριού
      1 L

    • Προδιαγραφές φιάλης

      Περιεχόμενο
      CO2 κατάλληλο για τρόφιμα

    • Συμπεριλαμβανόμενα αντικείμενα

      Συσκευή παρασκευής ανθρακούχου νερού
      1
      Παγούρι ανθρακοποίησης
      1
      Φιάλη CO2
      1

    • Σε σύγκριση με φιάλες εμφιαλωμένων ανθρακούχων ποτών των 500 ml.

