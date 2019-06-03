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Μη διαθέσιμο πλέον

6700 seriesΕξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

65PUS6703/12

3.7

| (354) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα του 4K UHD σε μια απίστευτα εύχρηστη Smart TV. Αποκτήστε πρόσβαση σε αγαπημένο περιεχόμενο εξαιρετικά γρήγορα με το SAPHI. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD εξασφαλίζει συνολική ευκρίνεια και ομαλή εικόνα, ενώ το Ambilight αναδεικνύει άψογα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Ambilight 3 πλευρών

Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

  • Ambilight TV 164 εκ. (65")

  • Δείκτης απόδοσης εικόνας 1100

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Το Micro Dimming βελτιώνει την αντίθεση στην τηλεόρασή σας

Το Micro Dimming βελτιώνει την αντίθεση στην τηλεόρασή σας

Χάρη στο ειδικό λογισμικό που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες και τις προσαρμόζει ανάλογα, απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία.

Βαθιά μπάσα και καθαροί διάλογοι.

Το DTS HD βελτιστοποιεί την επεξεργασία ήχου, διατηρώντας τον αρχικό ήχο, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε καλύτερο ήχο και καθαρούς διαλόγους από τα ηχεία σας.

SAPHI. Ο έξυπνος τρόπος για να απολαύσετε την τηλεόρασή σας.

SAPHI. Ο έξυπνος τρόπος για να απολαύσετε την τηλεόρασή σας.

Το SAPHI είναι ένα γρήγορο και έξυπνο λειτουργικό σύστημα που κάνει τη χρήση της Philips Smart TV πραγματική ευχαρίστηση. Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και πρόσβαση με ένα κουμπί σε ένα σαφές μενού με εικονίδια. Εύκολη λειτουργία της τηλεόρασής σας και γρήγορη πλοήγηση σε δημοφιλείς εφαρμογές της Philips Smart TV, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, του Netflix και πολλών άλλων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

354

Κριτικές

03/06/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

εξαιρετική τηλεόραση

μία τηλεόραση που τα έχει όλα! φανταστική εικόνα, πολύ καλό ήχο, smart tv που λειτουργεί ταχύτατα, καθηλωτικό ambilight.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 55PUS6703 Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 55PUS6703 Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

03/04/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή τηλεόραση

Η τηλεόραση έχει πολύ καλή ευκρίνεια εικόνας, εντυπωσιακή απόδοση του ampilignt το οποίο διαθέτει πολλαπλές ρυθμίσεις. Δεν έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος με τον ήχο που τον θεωρώ μέτριας ποιότητας και με ένα δύο κολλήματα που μου έκανε μεταξύ εναλλαγής Netflix, YouTube και της τηλεόρασης. Με επανεκκίνηση της τηλεόρασης έγινε η αποκατάσταση. Επίσης υπάρχει μια αργή απόκριση στο μενού της τηλεόρασης. Τέλος όμως τα θετικά είναι αυτά που υπερτερούν και χωρίς δεύτερη σκέψη θα την ξανά αγόραζα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 50PUS6703 Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 50PUS6703 Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

11/07/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλή

Πραγματικά σου δίνει την αίσθηση οτι είσαι στην ταινία μέσα, λαμπρή εικόνα με πολλές ρυθμίσεις. Πολύ ωραιό το HDR, ωραιό και βολικό το smart ,αν και δεν μ'ενδιέφερε .Είναι τηλ. απο αντικατάσταση μιας και χάλασε η προηγούμενη, εύγε στην philips γιαυτη της την κίνηση....και να μην ξεχάσω το ambilight που ειναι πολύ εντυπωσιακό, πολύ τίμια επιλογή. Εχω στάνταρ συνδεμένο τον υπολογιστή και γιαυτο δεν μενδιέφερε η επιλογή smart, ετσι με μια αξιόλογη κάρτα γραφικών έχω μια παρα πολύ καλή εικόνα, μέχρι που σύνδεσα xbox one οπου και μου έδωσε 12 bit εικόνα αντί 8 bit που βγαζουν τα pc ..μεσω hdmi τουλαχιστον...πολύ εντυπωσιακή η εικόνα στα 12 bit .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 43PUS6703 Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 43PUS6703 Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.

  7. Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

  8. Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

  9. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.