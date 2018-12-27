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Μη διαθέσιμο πλέον
55PUS6803/12
Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED
Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα του 4K UHD σε μια απίστευτα εύχρηστη Smart TV. Αποκτήστε πρόσβαση σε αγαπημένο περιεχόμενο εξαιρετικά γρήγορα με το SAPHI. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD εξασφαλίζει συνολική ευκρίνεια και ομαλή εικόνα, ενώ το Ambilight αναδεικνύει άψογα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Τηλεόραση 139 εκ. (55") με Ambilight
Δείκτης απόδοσης εικόνας 1200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Με τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από τη συμβατική Full HD, η ανάλυση Ultra HD ζωντανεύει την οθόνη σας, με πάνω από 8 εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution Upscaling. Απολαύστε βελτιωμένες εικόνες ανεξάρτητα από το αρχικό περιεχόμενο, αλλά και ευκρινέστερη εικόνα με κορυφαίο βάθος, αντίθεση, φυσική κίνηση και ολοζώντανες λεπτομέρειες.
Η ευρωπαϊκή σύγχρονη σχεδίαση είναι φανερή στις αιωρούμενες βάσεις αλουμινίου με το σκούρο ασημί φινίρισμα να ταιριάζει άψογα με το εξαιρετικά λεπτό περίγραμμα.
Το DTS HD βελτιστοποιεί την επεξεργασία ήχου, διατηρώντας τον αρχικό ήχο, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε καλύτερο ήχο και καθαρούς διαλόγους από τα ηχεία σας.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.5
από 5
20
Κριτικές
gas1883
27/12/2018
United Kingdom
Lovely TV
Amazing TV, the Amiblight is something else, absolutely stunning when playing on the PS4, has to be seen to really appreciate. Can be switched off at the touch of a button. My 1st smart TV, looking forwards to exploring what else this TV has on offer, 1st impressions and quick glance do not disappoint. Great price too, would recommend.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Cristina2
28/03/2019
España
Recomendable 55 pulgadas
A finales del 2018 pensamos en cambiar el televisor puesto que hay mucha demanda de marcas nos decantamos por philips puesto que todas las televisiones anteriores eran philips y no nos a defraudado estamos encantados por la calidad de imagen que tiene y su nitidez quiero destacar el sonido porque somos muy exquisitos con eso y los graves y los agudos van en su justa potencia recomendable un saludo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6800 series 55PUS6803 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6800 series 55PUS6803 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
PauloJax
02/09/2019
Portugal
Boa TV.
Excelente Imagem e bom Som. Luz Ambiente original, belos efeitos.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6800 series 55PUS6803 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6800 series 55PUS6803 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.