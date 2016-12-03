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Μη διαθέσιμο πλέον

5000 seriesΤηλεόραση LED Full HD

47PFK5199/12

2

| (4) Κριτικές

Τηλεόραση LED Full HD

Οι δικοί σας θα ενθουσιαστούν με την ευκρινή, καθαρή εικόνα της τηλεόρασης Full HD LED από τη σειρά 5200 της Philips. Συνδυάσαμε το Ambilight με τη μοντέρνα σχεδίαση χωρίς πλαίσιο για να απογειώσουμε την εμπειρία προβολής.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Ambilight 2 πλευρών

Τηλεόραση LED Full HD

  • 119 εκ. (47")

  • Τηλεόραση LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Τεχνολογία Digital Crystal Clear: ακρίβεια που θα θέλετε να μοιραστείτε

Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.

Σχεδίαση χωρίς πλαίσιο για μεγαλύτερη οθόνη και μεγαλύτερες συγκινήσεις

Κομψό. Μινιμαλιστικό. Διακριτικό. Ένα πλαίσιο αριστοτεχνικά κατασκευασμένο από γυαλί υψηλής ποιότητας, με εξαιρετικά λεπτό περίβλημα αλουμινίου στο περίγραμμά του. Με μικρότερο πλαίσιο μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.

100Hz PMR για ομαλές κινούμενες εικόνες

100Hz PMR για ομαλές κινούμενες εικόνες

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αδρεναλίνη που ανεβαίνει στα ύψη, όταν παρακολουθείτε παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο ρυθμό και ταινίες δράσης. Αυτή η τηλεόραση της Philips διαθέτει τεχνολογία Perfect Motion Rate 100Hz γι' αυτόν ακριβώς το λόγο: για να μπορείτε να απολαμβάνετε εικόνα με απόλυτα φυσική κίνηση. Γιατί ακόμα και όταν η καρδιά σας σταματά, η εικόνα που βλέπετε πρέπει να συνεχίζει να ρέει ομαλά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.0

από 5

4

Κριτικές

5
3

03/12/2016

Deutschland

Deutschland

Kein SmartTV aber dennoch super!

Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

26/12/2019

Deutschland

Deutschland

Leider sehr schlecht!

Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Ημερομηνία χρήσης 2017-12-26

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Ημερομηνία χρήσης 2017-12-26

10/12/2016

Österreich

Österreich

Schönes Design aber Langsam

Der TV ist sehr flach und hat ein schönes Design. Bild & Ton sind ok, nicht mehr und nicht weniger. Ärgerlich ist allerdings das Menü. Unfassbar wie langsam man sich zwischen Sender bewegt.

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Η αξιολογηση έγινε για 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης για τις λειτουργίες Pause TV και εγγραφής USB. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV και κάντε κλικ στην Υποστήριξη.

  2. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  3. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  4. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  5. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.