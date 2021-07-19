2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Φορητή. Οικονομική.
Ψάχνετε μια τηλεόραση που είναι καλή, αλλά όχι υπερβολικά εντυπωσιακή; Αυτή η μικρή και οικονομική τηλεόραση LED έχει όλα όσα χρειάζεστε και τίποτα παραπάνω. Το σύστημα Pixel Plus HD προσφέρει ευκρινή εικόνα, καθαρό ήχο και εύκολη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο.
108 εκ. (43")
Τηλεόραση LED Full HD
Pixel Plus HD
Το HD αλλάζει επίπεδο με το Full HD. Με πιο ευκρινή εικόνα υψηλότερης φωτεινότητας, καλύτερη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, η οθόνη Full HD θα κάνει την τηλεοπτική εμπειρία σας ακόμα καλύτερη.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.4
από 5
12
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Gediar49
19/07/2021
Nederland
Heel mooi beeld
Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.
Πλεονεκτήματα
Goede kwaliteit ,mooie uitstraling
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2021-06-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2021-06-19
Vdb Ruud
16/05/2021
België
goed toestel
zeer tevreden over deze tv dit is voor ons een extra tv in de keuken met een heel goede beeldkwaliteit
Πλεονεκτήματα
zeer goede beeldkwalitet
Μειονεκτήματα
langzame opstart
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-04-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-04-16
Superkine
16/03/2021
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Bon achat
Très bon achat comme second téléviseur, installé dans notre cuisine.
Πλεονεκτήματα
Prix
Μειονεκτήματα
Pas de connexion internet
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-16
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.