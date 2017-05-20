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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Η κομψή σχεδίαση της σειράς Philips 4100 με Digital Crystal Clear αναδεικνύει υπέροχα το χώρο σας. Απολαύστε ποιότητα εικόνας Full HD με Perfect Motion Rate και καθαρό ήχο, για μια απλή και υπέροχη εμπειρία ψυχαγωγίας.
102 εκ. (40")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Κομψή, πρωτοποριακή, εκλεπτυσμένη, ακριβής: αυτή είναι η λεπτή σχεδίαση που χαρακτηρίζει Philips. Μην σας εκπλήσσει που είναι τόσο λεπτή, αλλά ταυτόχρονα τόσο εντυπωσιακή. Δείτε απλά πόση κομψότητα μπορεί να προσδώσει στο χώρο σας!
4.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
grandbornam
20/05/2017
France
ce produit répond entièrement à mon attente
Je souhaitais une TV de qualité, simple à installée avec une belle image et un très bon son. Je suis ravi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
ALBEJO
12/08/2017
France
Bon téléviseur
Téléviseur simple d'utilisation, au design agréable et à la qualité bonne de l'image.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.