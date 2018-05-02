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Μη διαθέσιμο πλέον
39PHS4112/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Κομψό στυλ και μοναδική τιμή. Η τηλεόραση Philips 4100 με Digital Crystal Clear διαθέτει ανάλυση εικόνας HD, υψηλή αντίθεση και καθαρή αναπαραγωγή ήχου. Ζήστε απλές και υπέροχες εμπειρίες ψυχαγωγίας με αυτό το εύχρηστο μοντέλο.
98 εκ. (39")
Τηλεόραση LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Όταν οι ομάδες μας σχεδιάζουν μια νέα τηλεόραση, λαμβάνουν υπόψη κάθε παράμετρο, από την τεχνολογία μέχρι το σχεδιασμό. Τα νέα πόδια σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν χώρο κάτω από την τηλεόραση, αντί για μια παραδοσιακή βάση, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Το αποτέλεσμα; Μια τηλεόραση που στέκεται με αυτοπεποίθηση γνέφοντας στο μέλλον.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
3.8
από 5
58
Κριτικές
fourka
02/05/2018
Ελλάδα
Έχει πολύ καθαρή εικόνα
Για τη χρήση την οποία κάνω εγώ στο εξοχικό, είμαι ευχαριστημένος.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
piero52
20/08/2018
Italia
Domanda a carattere generale.
Il televisore è ottimo, però, se mi si dovesse rompere il telecomando, come faccio a vedere i programmi ? non c'è il sistema "manuale", cosa mi consigliate ? grazie.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
FDaniele
18/05/2018
Italia
Ottimo
Scarso il suono, anche al massimo non è forte, inoltre ci sono poche regolazioni.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.