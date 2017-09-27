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Μη διαθέσιμο πλέον

4000 seriesΛεπτή τηλεόραση LED

32PHT4100/12

2.8

| (66) Κριτικές

Λεπτή τηλεόραση LED

Η ιδανική τηλεόραση για το παρόν και το μέλλον: λεπτή τηλεόραση LED Philips 4100 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, όπως εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI, και χαρείτε την τηλεόραση στο σπίτι.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Digital Crystal Clear

Λεπτή τηλεόραση LED

  • 80 εκ. (32")

  • Τηλεόραση LED

  • DVB-T/T2/C

Τεχνολογία PMR 100 Hz για ευκρινείς κινούμενες εικόνες

Τεχνολογία PMR 100 Hz για ευκρινείς κινούμενες εικόνες

Η τεχνολογία Perfect Motion Rate συνδυάζει την τεχνολογία προβολής της Philips και προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας βίντεο για τη βελτίωση της ποιότητας κάθε καρέ εικόνας. Είτε σας αρέσει να παρακολουθείτε παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο ρυθμό ή ταινίες δράσης, θα βιώσετε την απόλυτη εμπειρία ευκρίνειας και εικόνες με απόλυτα φυσική κίνηση.

Δύο είσοδοι HDMI και Easylink για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα

Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.

Χάρη στο εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα

Χάρη στο εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα

Στις κλασικές τηλεοράσεις το πλαίσιο περιβάλλει την οθόνη σαν κορνίζα. Αντιθέτως, οι δικές μας τηλεοράσεις έχουν ένα μοντέρνο και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.8

από 5

66

Κριτικές

27/09/2017

Italia

Italia

Ottime caratteristiche dei colori video.

Sono cliente Philips dei televisori ed aprezzo molto la definizione cromarica e la perfezione dei pixel e la gradazione e/o tonalità dei colori degli schermi TV Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

27/03/2017

Italia

Italia

La vera e propria Televisione con la T maiuscola

Questo televisore da 32 pollici, è dotato di una resa audio/video che altri televisori non hanno. Ho confrontato i televisori Philips con quelli di altre marche e sinceramente posso constatare che nessun televisore è all'altezza di qualità rispetto ai Philips. Innanzitutto ho notato che la fluidità e naturalezza delle immagini di cui è dotato questo televisore è unica, e nessun'altro produttore dispone di questa caratteristica; e soprattutto non esterna sgranature delle stesse. Personalmente imposto su "Foto" in cui riesco a sfruttare il massimo delle sue qualità ed energie. Per quanto riguarda l'audio di natura sonora neutra, vi assicuro che una volta impostato è come se aveste una soundbar al posto degli usuali altoparlanti; dipende dalle necessità di ognuno, se si deve ascoltare musica imposto su "Personale", se invece devo guardare un video imposto su "Film". E' un televisore "intelligente", ha un interfaccia macchinosa, ma allo stesso tempo intuitiva, una volta impostato vi garantisco che sa dare il massimo delle sue prestazioni. ad esempio quando collego un cavo HDMI e guardo un video streaming posso dargli il comando di "Play" oppure "Pausa" o scorrimento del video stesso, senza nemmeno toccare il PC, di cui questo lo rende anche comodo. Il telecomando è leggero ed ergonomico ed è anche veloce nei comandi. Il software poi è di ultimissimo aggiornamento. Infine posso fieramente dire che è stato un valido acquisto, sono più che soddisfatto, lo riacquisterei un'altra volta.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

21/06/2016

Italia

Italia

belle immagini nitide buono l'audio

ottimo qualità prezzo molto preciso senza distorsioni

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.