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Μη διαθέσιμο πλέον
32PHT4100/12
Λεπτή τηλεόραση LED
Η ιδανική τηλεόραση για το παρόν και το μέλλον: λεπτή τηλεόραση LED Philips 4100 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, όπως εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI, και χαρείτε την τηλεόραση στο σπίτι.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED
DVB-T/T2/C
Η τεχνολογία Perfect Motion Rate συνδυάζει την τεχνολογία προβολής της Philips και προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας βίντεο για τη βελτίωση της ποιότητας κάθε καρέ εικόνας. Είτε σας αρέσει να παρακολουθείτε παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο ρυθμό ή ταινίες δράσης, θα βιώσετε την απόλυτη εμπειρία ευκρίνειας και εικόνες με απόλυτα φυσική κίνηση.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Στις κλασικές τηλεοράσεις το πλαίσιο περιβάλλει την οθόνη σαν κορνίζα. Αντιθέτως, οι δικές μας τηλεοράσεις έχουν ένα μοντέρνο και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.
2.8
από 5
66
Κριτικές
rmanca
27/09/2017
Italia
Ottime caratteristiche dei colori video.
Sono cliente Philips dei televisori ed aprezzo molto la definizione cromarica e la perfezione dei pixel e la gradazione e/o tonalità dei colori degli schermi TV Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
DanMan
27/03/2017
Italia
La vera e propria Televisione con la T maiuscola
Questo televisore da 32 pollici, è dotato di una resa audio/video che altri televisori non hanno. Ho confrontato i televisori Philips con quelli di altre marche e sinceramente posso constatare che nessun televisore è all'altezza di qualità rispetto ai Philips. Innanzitutto ho notato che la fluidità e naturalezza delle immagini di cui è dotato questo televisore è unica, e nessun'altro produttore dispone di questa caratteristica; e soprattutto non esterna sgranature delle stesse. Personalmente imposto su "Foto" in cui riesco a sfruttare il massimo delle sue qualità ed energie. Per quanto riguarda l'audio di natura sonora neutra, vi assicuro che una volta impostato è come se aveste una soundbar al posto degli usuali altoparlanti; dipende dalle necessità di ognuno, se si deve ascoltare musica imposto su "Personale", se invece devo guardare un video imposto su "Film". E' un televisore "intelligente", ha un interfaccia macchinosa, ma allo stesso tempo intuitiva, una volta impostato vi garantisco che sa dare il massimo delle sue prestazioni. ad esempio quando collego un cavo HDMI e guardo un video streaming posso dargli il comando di "Play" oppure "Pausa" o scorrimento del video stesso, senza nemmeno toccare il PC, di cui questo lo rende anche comodo. Il telecomando è leggero ed ergonomico ed è anche veloce nei comandi. Il software poi è di ultimissimo aggiornamento. Infine posso fieramente dire che è stato un valido acquisto, sono più che soddisfatto, lo riacquisterei un'altra volta.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
argo
21/06/2016
Italia
belle immagini nitide buono l'audio
ottimo qualità prezzo molto preciso senza distorsioni
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.