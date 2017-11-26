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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Φορητή και πανέμορφη, η τηλεόραση Philips 4000 έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρεται παντού. Έχει εξαιρετικά λεπτό περίγραμμα και κατάλευκο πλαίσιο, για να ταιριάζει άψογα σε κάθε δωμάτιο.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED
DVB-T/T2/C
Γνωρίζουμε ότι θέλετε μια μικρή τηλεόραση με εμφάνιση εξίσου υπέροχη με την απόδοσή της. Γι' αυτό, η ομάδα σχεδίασης έχει συνδυάσει ένα κομψό πλαίσιο με προσεγμένο λευκό και γυαλιστερό φινίρισμα που δημιουργεί μια ανανεωμένη, μοντέρνα σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο.
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Είτε απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες, ειδήσεις είτε βλέπετε τηλεόραση με φίλους, θα απολαμβάνετε τα πάντα με βέλτιστη αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.
Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.
4.2
από 5
15
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Fanakerpan
26/11/2017
United Kingdom
Love my white TV
I think this is amazing value for a very stylish TV. Picture and sound are very good and it took seconds to set-up and I am useless at technical things.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Silmar51
09/10/2017
Italia
Ottimo
La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
markmusic
20/09/2017
Italia
Ottimo prodotto
Televisore eccezionale, audio interno piu che buono, immagini nitide e ben definite.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.