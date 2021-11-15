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Μη διαθέσιμο πλέον
32PHS5525/12
Φορητή. Οικονομική.
Ψάχνετε μια τηλεόραση που είναι καλή, αλλά όχι υπερβολικά εντυπωσιακή; Αυτή η μικρή και οικονομική τηλεόραση LED έχει όλα όσα χρειάζεστε και τίποτα παραπάνω. Το σύστημα Pixel Plus HD προσφέρει ευκρινή εικόνα, καθαρό ήχο και εύκολη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED
Pixel Plus HD
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3.3
από 5
9
Κριτικές
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Πλεονεκτήματα
helderheid en geluid.
Μειονεκτήματα
geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 32PHS5525 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 32PHS5525 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Πλεονεκτήματα
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 32PHS5525 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 32PHS5525 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 32PHS5525 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-11-12
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για LED 32PHS5525 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-11-12
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.