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Μη διαθέσιμο πλέον
E Line
68,6 εκ. (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
3.9
από 5
32
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Greytop
25/12/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
This monitor has a great display
Specification and price, also looked at reviews posted online.
Πλεονεκτήματα
Absolutley first class display
Μειονεκτήματα
A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Splodgy
14/10/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Fine monitor for CAD
I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.
Πλεονεκτήματα
Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.
Μειονεκτήματα
None so far
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
T0MB
16/10/2023
Italia
Ottimo monitor
Ho acquistato questo monitor soprattutto per editing di foto, e ne sono molto soddisfatto, ottimi i colori. Soprattutto dopo una calibrazione diventa veramente un ottimo prodotto
Πλεονεκτήματα
Qualità /prezzo, risoluzione, estetica
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.