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    Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Energy Label Europe F
    Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
  • Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση
Η οθόνη Philips 27" 4K UHD χαρίζει απίστευτα ευκρινή ποιότητα εικόνας. Η τεχνολογία 4K UHD με ευρεία προβολή προσφέρει εξίσου κορυφαία ευκρίνεια και ολοζώντανα γραφικά από οποιαδήποτε ευρυγώνια γωνία θέασης. Καθώς δεν υπάρχει τρεμόπαιγμα, μειώνεται η κόπωση των ματιών κατά την πολύωρη χρήση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχη προβολή και κομψή σχεδίαση

  • E Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οθόνη με λεπτό πλαίσιο για αψεγάδιαστη εμφάνιση

Οθόνη με λεπτό πλαίσιο για αψεγάδιαστη εμφάνιση

Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

32

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

This monitor has a great display

Specification and price, also looked at reviews posted online.

Πλεονεκτήματα

Absolutley first class display

Μειονεκτήματα

A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.

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Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

14/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Fine monitor for CAD

I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.

Πλεονεκτήματα

Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.

Μειονεκτήματα

None so far

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

16/10/2023

Italia

Italia

Ottimo monitor

Ho acquistato questo monitor soprattutto per editing di foto, e ne sono molto soddisfatto, ottimi i colori. Soprattutto dopo una calibrazione diventa veramente un ottimo prodotto

Πλεονεκτήματα

Qualità /prezzo, risoluzione, estetica

Μειονεκτήματα

Nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  3. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  4. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  5. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.