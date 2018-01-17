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Μη διαθέσιμο πλέον
V Line
68,6 εκ. (27")
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
4.2
από 5
39
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cpsdaa
17/01/2018
Italia
La qualità del video è eccellente
L'ho scelto confrontandolo con monitor delle stesse dimensioni e delle migliori marche. La qualità dei colori, il nero in particolare, la profondità del quadro, la nitidezza del particolare mi hanno fatto scegliere Philips. Sono molto soddisfatto
Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Tinoc
27/05/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo prodotto
Prodotto ottimo dalle prestazioni eccelenti conforme alle aspettative tecniche già valutate per l'acquisto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
do66
22/12/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
ottimo prodotto
qualità ottima, colori molto nitidi , contento di averlo acquistato
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse