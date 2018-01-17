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  • Energy Label Europe B
    Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Energy Label Europe B
    Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν τη μεγάλη οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 68,6 εκ. (27")

Τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

39

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

17/01/2018

Italia

Italia

La qualità del video è eccellente

L'ho scelto confrontandolo con monitor delle stesse dimensioni e delle migliori marche. La qualità dei colori, il nero in particolare, la profondità del quadro, la nitidezza del particolare mi hanno fatto scegliere Philips. Sono molto soddisfatto

Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

27/05/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo prodotto

Prodotto ottimo dalle prestazioni eccelenti conforme alle aspettative tecniche già valutate per l'acquisto.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

22/12/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

ottimo prodotto

qualità ottima, colori molto nitidi , contento di averlo acquistato

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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