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  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
  • Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη

Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη AMVA LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

273P3QPYEB/00

Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη
Η οθόνη LED με τεχνολογία AMVA και PowerSensor της Philips, κατασκευασμένη κατά 65% από πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον
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με PowerSensor για εξοικονόμηση ενέργειας

Οικολογικά σχεδιασμένη οθόνη

  • P Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • Οθόνη AMVA Full HD

Το PowerSensor μειώνει έως και 80% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor μειώνει έως και 80% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος "αισθητήρας ανθρώπων", ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων προκειμένου να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών. Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το χώρο, ο αισθητήρας μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, περιορίζοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής της οθόνης

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.

Το DisplayPort παρέχει ήχο και εικόνα μέσω ενός μόνο μακρύ καλωδίου

Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το EPEAT Gold είναι έγκυρο μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.