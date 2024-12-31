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  • Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη AMVA LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

273E3QHSS/00

Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης
Απολαύστε εικόνες εξαιρετικά υψηλής αντίθεσης με αυτήν την οθόνη LED AMVA. Με μεγάλο μέγεθος, ευρεία γωνία προβολής και φωτεινές, ολοζώντανες εικόνες, είναι έτοιμη να σας ψυχαγωγήσει.
Δείτε όλα τα οφέλη

για εξαιρετικά υψηλή αντίθεση και ζωντανές εικόνες

Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης

  • E Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • Οθόνη Full HD

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.

Ανάλυση 16:9 Full HD για παιχνίδια και βίντεο

Ανάλυση 16:9 Full HD για παιχνίδια και βίντεο

Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD

HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD

Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.