Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.