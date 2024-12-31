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Μη διαθέσιμο πλέον
273E3QHSS/00
E Line
68,6 εκ. (27")
Οθόνη Full HD
Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.
Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
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