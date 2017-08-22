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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Φορητή και πανέμορφη, η τηλεόραση Philips 4000 έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρεται παντού. Έχει εξαιρετικά λεπτό περίγραμμα και κατάλευκο πλαίσιο, για να ταιριάζει άψογα σε κάθε δωμάτιο.
60 εκ. (24")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C
Γνωρίζουμε ότι θέλετε μια μικρή τηλεόραση με εμφάνιση εξίσου υπέροχη με την απόδοσή της. Γι' αυτό, η ομάδα σχεδίασης έχει συνδυάσει ένα κομψό πλαίσιο με προσεγμένο λευκό και γυαλιστερό φινίρισμα που δημιουργεί μια ανανεωμένη, μοντέρνα σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο.
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Είτε απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες, ειδήσεις είτε βλέπετε τηλεόραση με φίλους, θα απολαμβάνετε τα πάντα με βέλτιστη αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
4.1
από 5
12
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
philipsaddict
22/08/2017
Italia
Ottimo prodotto
Ho acquistato questo prodotto appena immesso sul mercato e sono rimasta soddisfatta. E' un ottimo prodotto. Visione nitida e colori perfetti con un effetto molto reale. Inoltre è bello esteticamente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 TV LED ultra sottile Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 TV LED ultra sottile Full HD
Ystävä66
08/07/2018
Suomi
Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma
Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
kylle48
28/05/2018
Sverige
Bra funktioner
Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.