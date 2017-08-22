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Μη διαθέσιμο πλέον

4000 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

24PFT4032/12

4.1

| (12) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Φορητή και πανέμορφη, η τηλεόραση Philips 4000 έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρεται παντού. Έχει εξαιρετικά λεπτό περίγραμμα και κατάλευκο πλαίσιο, για να ταιριάζει άψογα σε κάθε δωμάτιο.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Digital Crystal Clear

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

  • 60 εκ. (24")

  • Τηλεόραση LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Το κομψό λευκό χρώμα προσδίδει μια ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση σε κάθε χώρο

Γνωρίζουμε ότι θέλετε μια μικρή τηλεόραση με εμφάνιση εξίσου υπέροχη με την απόδοσή της. Γι' αυτό, η ομάδα σχεδίασης έχει συνδυάσει ένα κομψό πλαίσιο με προσεγμένο λευκό και γυαλιστερό φινίρισμα που δημιουργεί μια ανανεωμένη, μοντέρνα σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο.

Τεχνολογία Digital Crystal Clear για ακρίβεια που θα θέλετε να μοιραστείτε

Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Είτε απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες, ειδήσεις είτε βλέπετε τηλεόραση με φίλους, θα απολαμβάνετε τα πάντα με βέλτιστη αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.

Full HD LED TV: εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

12

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

22/08/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ho acquistato questo prodotto appena immesso sul mercato e sono rimasta soddisfatta. E' un ottimo prodotto. Visione nitida e colori perfetti con un effetto molto reale. Inoltre è bello esteticamente.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 TV LED ultra sottile Full HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 TV LED ultra sottile Full HD

08/07/2018

Suomi

Suomi

Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma

Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV

28/05/2018

Sverige

Sverige

Bra funktioner

Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.