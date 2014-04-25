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Μη διαθέσιμο πλέον
LightFrame 2™
60 εκ. (23,6")
Με τη μοναδική τεχνολογία LightFrame, η Philips συνεχίζει τη μακρά παράδοσή της στην εφαρμογή καινοτομιών για ουσιαστικούς σκοπούς. Η τεχνολογία LightFrame βασίζεται στο επιστημονικό αξίωμα που υποστηρίζει ότι το μπλε φως που διαπερνά τον τρίτο υποδοχέα του ματιού αναζωογονεί το βιολογικό σας ρολόι, σας δίνει ενέργεια και σας προσφέρει μια εντονότερη αίσθηση ευεξίας. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα, αποκλειστικά υλικά, η οθόνη LightFrame της Philips εκπέμπει από το πλαίσιό της ένα μπλε φως σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, το οποίο συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης των ματιών αλλά και στη βελτίωση της συγκέντρωσης έπειτα από πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη.
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
4.4
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung