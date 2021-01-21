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Μη διαθέσιμο πλέον
246E9QDSB/00
Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
Η οθόνη E line της Philips συνδυάζει το κομψό ντιζάιν με την εξαιρετική απόδοση εικόνας. Μια οθόνη λεπτού πλαισίου Full HD με Ultra Wide-Color αποδίδει ρεαλιστικά γραφικά. Απολαύστε εξαιρετική προβολή με στυλάτη σχεδίαση.
E Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Η Philips έχει δεσμευτεί στη χρήση αειφόρων, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων σε όλες τις οθόνες. Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα του κορμού, τα μεταλλικά εξαρτήματα του πλαισίου και οι συσκευασίες αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα κατασκευάζονται έως και κατά 65% από πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας. Η αυστηρή συμμόρφωση με τα πρότυπα της Οδηγίας RoHS διασφαλίζει τη σημαντική μείωση ή και την εξάλειψη των τοξικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος. Η περιεκτικότητα σε υδράργυρο έχει μειωθεί σημαντικά στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό CCFL, ενώ έχει εξαλειφθεί ολοκληρωτικά από τις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη Philips στη διεύθυνση http://www.asimpleswitch.com/global/.
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
3.4
από 5
28
Κριτικές
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-21
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-21
dimitrisjack
03/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλά χρωματα
Θα το πρότεινα σίγουρα και σε κάποιον άλλον πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα
Πλεονεκτήματα
Δεν υπάρχει πλαίσιο
Μειονεκτήματα
Η βάση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-03
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-19
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.