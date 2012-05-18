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Μη διαθέσιμο πλέον
Απίθανη διασκέδαση στη μεγάλη σας οθόνη HDMI
Αυτή η μεγάλη οθόνη 244E2 HDMI Full HD multimedia με κομψά στοιχεία ελέγχου SmartTouch σας μεταφέρει στον κόσμο των παιχνιδιών και της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας
24" (61 εκ.) E-line
Full HD
Η SmartImage Lite είναι μια αποκλειστική, κορυφαία τεχνολογία της Philips που αναλύει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Με βάση τις επιλογές σας, το SmartImage Lite ενισχύει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό χρωμάτων και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για ασύγκριτη απόδοση προβολής – όλα σε πραγματικό χρόνο με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.
Τα χειριστήρια SmartTouch είναι εικονίδια αφής εξαιρετικά γρήγορης απόκρισης που αντικαθιστούν τα προεξέχοντα κουμπιά. Ανταποκρινόμενα και στο πιο μικρό άγγιγμα, τα χειριστήρια SmartTouch, ενεργοποιούν για παράδειγμα την οθόνη σας ή την κάνουν πιο φωτεινή και ευκρινή με τη λειτουργία SmartImage Lite. Όταν ενεργοποιούνται, τα εικονίδια SmartTouch ανάβουν υποδεικνύοντας ότι οι εντολές σας έχουν εφαρμοστεί.
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.
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4.3
από 5
15
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
fiorpa
18/05/2012
Italia
ottima TV peccato non sia venduta in italia
il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
apalapurismaJuan
15/05/2012
España
Me encanda el diseño
Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 192E2SB LCD monitor with Touch Control
petrex
16/10/2011
Nederland
Voor het geld een zeer goede koop.
Mooi beeldscherm, zeer hoge kwaliteit, bediening van de tiptoetsen laat te wensen over; reageren soms niet of nauwelijks.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 222E2SB LCD monitor with SmartTouch