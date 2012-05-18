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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με HDMI

244E2SB/00

4.3

| (15) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απίθανη διασκέδαση στη μεγάλη σας οθόνη HDMI

Αυτή η μεγάλη οθόνη 244E2 HDMI Full HD multimedia με κομψά στοιχεία ελέγχου SmartTouch σας μεταφέρει στον κόσμο των παιχνιδιών και της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας

Δείτε όλα τα οφέλη

Απίθανη διασκέδαση στη μεγάλη σας οθόνη HDMI

  • 24" (61 εκ.) E-line

  • Full HD

SmartImage Lite για βελτιωμένη οπτική εμπειρία σε οθόνη LCD

Η SmartImage Lite είναι μια αποκλειστική, κορυφαία τεχνολογία της Philips που αναλύει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Με βάση τις επιλογές σας, το SmartImage Lite ενισχύει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό χρωμάτων και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για ασύγκριτη απόδοση προβολής – όλα σε πραγματικό χρόνο με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

Καλαίσθητα χειριστήρια SmartTouch

Τα χειριστήρια SmartTouch είναι εικονίδια αφής εξαιρετικά γρήγορης απόκρισης που αντικαθιστούν τα προεξέχοντα κουμπιά. Ανταποκρινόμενα και στο πιο μικρό άγγιγμα, τα χειριστήρια SmartTouch, ενεργοποιούν για παράδειγμα την οθόνη σας ή την κάνουν πιο φωτεινή και ευκρινή με τη λειτουργία SmartImage Lite. Όταν ενεργοποιούνται, τα εικονίδια SmartTouch ανάβουν υποδεικνύοντας ότι οι εντολές σας έχουν εφαρμοστεί.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

15

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

18/05/2012

Italia

Italia

ottima TV peccato non sia venduta in italia

il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

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Η αξιολογηση έγινε για 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

15/05/2012

España

España

Me encanda el diseño

Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 192E2SB LCD monitor with Touch Control

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Η αξιολογηση έγινε για 192E2SB LCD monitor with Touch Control

16/10/2011

Nederland

Nederland

Voor het geld een zeer goede koop.

Mooi beeldscherm, zeer hoge kwaliteit, bediening van de tiptoetsen laat te wensen over; reageren soms niet of nauwelijks.

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Η αξιολογηση έγινε για 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.