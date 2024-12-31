Μικρή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου, για μέγιστη άνεση

Χάρη στην προηγμένη βάση Smart Ergo, μπορείτε να χαμηλώνετε την οθόνη Philips σχεδόν στο επίπεδο του γραφείου, εξασφαλίζοντας μια άνετη οπτική γωνία. Η χαμηλή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου είναι ιδανική, αν χρησιμοποιείτε διπλοεστιακά, τριεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά όταν εργάζεστε στον υπολογιστή. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες με διαφορετικό ύψος να χρησιμοποιούν την οθόνη στη γωνία και στις ρυθμίσεις ύψους που προτιμούν, συμβάλλοντας στον περιορισμό της κούρασης και της καταπόνησης.