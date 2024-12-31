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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

241S4LCS/00

Βιώσιμη παραγωγικότητα
Η εργονομική οθόνη LED της Philips, κατασκευασμένη κατά 25% από ανακυκλωμένα υλικά και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον
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με εργονομική, ενεργειακά αποδοτική οθόνη LED

Βιώσιμη παραγωγικότητα

  • S Line

  • 24" (61 εκ.)

  • Οθόνη Full HD

Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το χρήστη

Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το χρήστη

Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η βάση έχει δυνατότητα περιστροφής και κλίσης σε διάφορες γωνίες διασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο θέασης, μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση μιας φορτωμένης μέρας στη δουλειά. Η διαχείριση καλωδίων μειώνει την ακαταστασία των καλωδίων και διατηρεί τον εργασιακό σας χώρο καθαρό και επαγγελματικό.

Μικρή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου, για μέγιστη άνεση

Μικρή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου, για μέγιστη άνεση

Χάρη στην προηγμένη βάση Smart Ergo, μπορείτε να χαμηλώνετε την οθόνη Philips σχεδόν στο επίπεδο του γραφείου, εξασφαλίζοντας μια άνετη οπτική γωνία. Η χαμηλή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου είναι ιδανική, αν χρησιμοποιείτε διπλοεστιακά, τριεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά όταν εργάζεστε στον υπολογιστή. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες με διαφορετικό ύψος να χρησιμοποιούν την οθόνη στη γωνία και στις ρυθμίσεις ύψους που προτιμούν, συμβάλλοντας στον περιορισμό της κούρασης και της καταπόνησης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το EPEAT Gold είναι έγκυρο μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.