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  • Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
  • Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
  • Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

237E4LSB/00

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας
Απολαύστε εκπληκτικές εικόνες LED με φυσικά χρώματα, σε αυτήν την οθόνη με το κομψό, λεπτό σχέδιο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η κομψή οθόνη βελτιώνει την προβολή σας

  • E Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Οθόνη Full HD

Τεχνολογία LED για φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

SmartImage Lite για βελτιωμένη οπτική εμπειρία σε οθόνη LCD

Η SmartImage Lite είναι μια αποκλειστική, κορυφαία τεχνολογία της Philips που αναλύει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Με βάση τις επιλογές σας, το SmartImage Lite ενισχύει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό χρωμάτων και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για ασύγκριτη απόδοση προβολής – όλα σε πραγματικό χρόνο με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

01/09/2013

Italia

Italia

prodotto eccelllente

ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

24/08/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.