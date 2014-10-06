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Μη διαθέσιμο πλέον
234E5QHAW/00
Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS
Αυτή η πανέμορφη οθόνη Philips με το εξαιρετικά στενό πλαίσιο και την οθόνη AH-IPS παράγει υπέροχες εικόνες με ολοζώντανα χρώματα. Και με την τεχνολογία Mobile HD, μπορείτε να συνδέεστε στο smartphone σας.
Εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο
23" (58,4 cm)
MHL
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
3.7
από 5
12
Κριτικές
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
goes
20/07/2015
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.