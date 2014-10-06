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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με SmartImage Lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Κριτικές

Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS

Αυτή η πανέμορφη οθόνη Philips με το εξαιρετικά στενό πλαίσιο και την οθόνη AH-IPS παράγει υπέροχες εικόνες με ολοζώντανα χρώματα. Και με την τεχνολογία Mobile HD, μπορείτε να συνδέεστε στο smartphone σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

με εξαιρετικά στενό πλαίσιο και τεχνολογία MHL

Υπέροχες εικόνες με την οθόνη AH-IPS

  • Εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

Προαιρετικό καλώδιο MHL για αναπαραγωγή ήχου βίντεο HD

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

12

Κριτικές

1

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

20/07/2015

Suisse

Suisse

Επαληθευμένος αγοραστής

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.

  2. Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL

  3. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.